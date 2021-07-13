Чего стоят 400 баллов на ЕГЭ: «Хочешь учиться в хорошем вузе – нужно отказаться от детства и пахать»

«Напряженная учеба» — это субъективное ощущение. Кто-то сессию сдать не может, хотя очень старается, а кто-то одновременно три университета заканчивает Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Советую будущим выпускникам начинать готовиться к ЕГЭ заранее, а не в последний год, иначе не успеть. И даже испытывать лишения, избегать прогулок с друзьями или, возможно, пренебрегать дополнительным отдыхом, а вместо этого заниматься подготовкой».

Такое напутствие дала 400-балльница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая на пресс-конференции Рособрнадзора. Позже, в других интервью, Алика рассказывала, что у нее все-таки есть увлечения, друзья… И все же стратегия лишений не выдумка. Ребята, получившие на ЕГЭ высокий балл, через одного рассказывают, что очень много занимались – минимум год в турборежиме, без выходных и праздников. А как иначе?

Цена вопроса – бюджетное место в топовом вузе, стобалльников зачисляют первыми. И до чего же обидно, когда после турборежима не добрал баллов или вообще завалил ЕГЭ. Для некоторых это провал, драма, потеря смысла жизни. Мы расспросили о плюсах и минусах стратегии отличников педагога-психолога Анну Быкову, автора известной серии книг по воспитанию детей «Ленивая мама».

СТРАТЕГИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

- Такая целеустремленность, как у Алики, - позиция взрослого человека или все-таки синдром отличника и крайность? Стоит ли других детей ориентировать на ее стратегию?

- Девочка определенно молодец, есть чем гордиться и ей, и ее педагогам. Но такая стратегия подходит не всем. Для такого результата одной лишь целеустремленности недостаточно. Должны быть высокие интеллектуальные способности. Должна быть сильная нервная система, способная выдерживать нагрузки. Должны быть подходящие материально-бытовые условия и подходящая среда. То есть это не «просто учиться и отказаться от развлечений» - это еще и комплекс различных сопутствующих благоприятных факторов. Целеустремленность должна подпитываться ресурсами.

- Каково это для здоровья и психики подростка - напряженная учеба? Даже медалисты не выдерживают и заваливают ЕГЭ - есть случаи в этом году. А сколько на форумах родительских слезных рассказов о том, что ребенок доучился до синяков под глазами, невроза, депрессии…

- «Напряженная учеба» — это субъективное ощущение. Кто-то сессию сдать не может, хотя очень старается, а кто-то одновременно три университета заканчивает. Все учителя знают, что ученики имеют разные способности. Кто-то очень легко обучаем, а для кого-то и начальная школа – уже напряженная учеба. Один прочитал параграф – и тут же готов пересказать. А кому-то необходимо трижды прочитать и опорный план-конспект составить. Лет двадцать назад, когда я только пришла работать в школу, было очень плоское понимание школьной успеваемости. Если ученик плохо учится – значит, не старается, родители с ним не занимаются. Отвлекается на уроке – плохо себя ведет, надо наказывать. Сейчас, мне кажется, стало больше понимания, что у детей разные стартовые возможности, разная степень зрелости мозга и нервной системы.

При подготовке к ЕГЭ однозначно нельзя приносить в жертву сон и физическую активность на свежем воздухе.

400-балльница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая

- Может, правы родители, которые говорят подросткам: не загоняйся, здоровье важнее? В крайнем случае будем платить за учебу или пойдешь в ПТУ.

- Правы родители, которые понимают, что здоровье – в приоритете. Правы родители, которые трезво оценивают шансы ребенка, учитывая его особенности, а не равняясь на успешного чужого ребенка. В отчаянной попытке натянуть середнячка на успешный вуз, можно потерять ребенка или отношения с ним.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

681 772 участника сдавали ЕГЭ-2021

409 человек – 200-балльники

16 – 300-балльники

212 000 – высокобалльники (81+)

По данным Рособрнадзора.

МНЕНИЯ

Люди разные, и удачу со счетов списывать не надо!

Стратегию Алики – отказаться от отдыха и развлечений ради учебы - мы запостили в группу на Фейсбуке «Вопросы родителей детскому психологу», где разные темы обсуждают родители и психологи. Оказалось, многих зацепила фраза девушки о лишениях. Приводим интересные мнения.

«ЗА»

«Любой успех достигается упорством, трудом и усилиями. Хочешь учиться в хорошем вузе - нужно пахать. Хочешь тусоваться и в тик-токе зависать - готовься к работе курьера после школы. Каждому свое. Мои дети, 15 и 17 лет, занимаются, в том числе летом, потому что есть цели.»

«С сыном на программировании учится подобный мальчик. Он действительно только и делает, что занимается, ему это в радость. При этом приятен в общении, коммуникабелен и вообще счастливый, нормальный, веселый, не зазнавшийся ребенок!»

«Это мысли конкретной девочки и секрет ее успеха. Мой сын получил 395 баллов, при этом целыми днями играл в компьютер и начал плотно готовиться за 1,5 месяца. Люди разные, мотивация разная, есть случай и удача.»

«ПРОТИВ»

«Одаренные дети - особая категория. Они часто сталкиваются со сложностями во взрослой жизни из-за того, что их детские успехи могут не приносить столько внимания и бонусов, как раньше. Нужно искать работу, нужно уметь подстраиваться под требования менее талантливых людей и т. п.»

«Наблюдаю за своей жизненной дорогой и всякий раз убеждаюсь, что мой красный диплом не стоил тех лишений.»

«Как правило, за такими успехами стоят большие ожидания родителей: медаль, сдать ЕГЭ на максимум, поступить на бюджет, красный диплом. И ребенку приходится оправдывать эти ожидания. Любой ценой.»

«Для своих детей НИКОГДА не пожелаю провести лучшие годы жизни за зубрежкой! Знаю ребят, которые Всероссийскую олимпиаду школьников штурмуют. Это адский труд, дети без детства. Они вымотаны и морально, и физически. Если пару баллов недобрали, то психологический надлом. Как в большом спорте.»

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