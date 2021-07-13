На костях однокашника Наполеона танцевали смоленские комсомольцы — и вот его прах передан во Францию

Прах погибшего 209 лет назад в Смоленске генерала найдет покой рядом с французским императором Наполеоном во Франции. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

13 июля 2021 в столичном аэропорту Внуково состоялась торжественная и символическая церемония передачи праха соратника и однокашника Наполеона, дивизионного генерала Шарля Этьена Гюдена, найденного во время экспедиции антропологов, археологов и специалистов Российского военно-исторического общества в Смоленске, французской стороне.

Это первый случай в истории взаимоотношений Москвы и Парижа, когда прах наполеоновского военачальника обнаружен два века спустя после его гибели, точно идентифицирован по ДНК и возвращен на родину, его прямым потомкам и французскому государству.

Потомок генерала Гюдена, Альберик Д,Орлеан, выражая благодарность российской стороне, заявил:

- Несмотря на прошлую боль и убийства, примирение возможно. История нашей фамилии тесно связана с историей России. И моя семья принадлежит истории двух стран.

Потомок генерала Шарля Этьена Гюдена Альберик Д’Орлеан. Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

А президент Фонда развития русско-французский исторических инициатив Пьер Малиновский был воодушевлен фактом таких высоких отношений:

- Впервые останки генерала армии Наполеона будут возвращены во Францию. Это станет событием года. Спасибо министерствам РФ, посольству Франции, российской академии наук и Российскому военно-историческому обществу.

ТАНЦПЛОЩАДКА НАД ГЕНЕРАЛОМ

KP.ru обратился за комментарием к кандидату исторических наук, антропологу Института археологии РАН Татьяне Шведчиковой.

- Так почему находка останков наполеоновского генерала в России — большое событие?

- Потому что это впервые. Воспоминания соотечественников генерал Гюдена указывали на то, что его похоронили в крепости Смоленска. Но не на ту часть крепости, где в итоге мы его обнаружили. Вообще, среди историков, изучавших действия Наполеона в России высказывались разные предположения. Были предположения про Королевский бастион.

- А разве Наполеон не давал прямого указания, где и как именно похоронить его соратника?

- Остались воспоминания участников компании 1812 года об этом. Но воспоминания не были точными. Имелись указания на то, как проходила процедура. И надо учитывать, что Смоленск был городом, который постоянно разрушался захватчиками.

- Кем был Гюден для Наполеона?

- Вместе учились в военной школе. Насколько были близки к началу компании 1812 года, судить не берусь. Но то, как он был похоронен, говорит о том, что генерал был значимой фигурой для императора. Вокруг генерала Гюдена были вкопаны лафеты от пушек. Они не сохранились. Но остались следы от них. И эта была первая находка, которая навела на мысль, что мы движемся в правильном направлении. Гюден явно был важен для Наполеона.

- Что нашли на месте раскопок?

- Скелет без одной ноги (Гюдену оторвало ногу русским ядром под Смоленском — ред.). В 2019-м мы вели раскопки в месте сражения августа 1812-го. У нас было две точки раскопок. На Шейновом бастионе начались раскопки. Проверяли возможные версии. Находки, связанные с войной 1812 года, случались — но не останки. Вторая локация — Королевский бастион Смоленской крепости. И там нас ждал успех. Провели геофизические исследования — компанией, которая сотрудничала с российско-французским фондом Пьера Малиновского. И они показали, что там есть аномалия. Мы проверяли эту версию. Металла, кроме кованых гвоздей из гроба, там не оказалось. Удивительно, что сохранились верхняя крышка внушительного гроба и боковины.

Президент Фонда развития русско-французский исторических инициатив Пьер Малиновский. Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

- Ничего другого — следов оружия, знамен, наград?

- Ничего. Да, встал вопрос — тот ли это генерал Гюден, которого мы ищем? Сделали комплексную антропологическую экспертизу. Смогли извлечь ДНК и сравнить с ДНК ближайших родственников во Франции. Сохранность была плохая.

- Почему?

- Его могли найти в 30-х годах прошлого века. Над ним была... танц-площадка. Да, смоленские юноши и девушки танцевали на костях, не зная этого. На той площадке были сделаны опорные столбы из кирпича. В 20 см от погребения — основание этого кирпичного столба для танцплощадки. В 60-х годах там появилось и бетонное основание. Потому воздух и вода в погребение проникали - и оно разрушалось. Что и послужило причиной плохой сохранности костей — они буквально рассыпались на глазах. Были даже сомнения, сумеем ли выделить ДНК.

- На территории России находили прежде захоронения наполеоновских маршалов или генералов, которые были идентифицированы?

- Французских генералов или маршалов не находили. Это первый случай целенаправленного поиска конкретного погребения.

НАПОЛЕОН ЖДЕТ СВОЕГО ГЕНЕРАЛА

А вот что добавил участник этого проекта, директор Департамента проектной деятельности РВИО Игорь Морозов.

- Гюдена нашли два года назад, почему передали только сейчас?

- Французскому консульству останки генерала Гюдена передали в июне 2021-го, а 13 июля состоялась церемония отправки их во Францию. Была долгая и сложная процедура индентификации. И также там требовались согласованные решения госорганов двух стран. Передача состоялась, а место захоронения праха определят уже в Париже - вместе с наследниками. Скорее всего, это будет Дом Инвалидов, где покоятся останки Наполеона и его маршалов.

Останки генерала Гюдена на пресс-конференции, посвященной итогам российско-французской археологической экспедиции «Смоленск 1812-2019». Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

- Ваше участие заключалось в чем?

- Наши ученые помогали собирать и систематизировать информацию из разных источников, которая добывалась буквально по крупицам. Данные о точное месте захоронения были утрачены. Вкопанные при погребении лафеты растащили давным-давно. А весь бастион - попробую перекопай! У антропологов, как казалось уже какое-то отчаяние наблюдалось. Но удача нам улыбнулась.

- А вообще останки Наполеоновских военачальников в России прежде не находили никогда?

- Погибших при Бородино — находили. Погибших под Смоленском — впервые. Для французов Гюден, конечно герой. Его поиски - инициатива Фонда исторических инициатив Пьера Малиновского. Он давно эту тему разрабатывал. И полагает, что это станет событием года во Франции. Гюден — уважаемый исторический персонаж во Франции. Недаром его сердце захоронено на кладбище Пер Лашез - по приказу Наполеона. Прежде мы находили какие-то французские награды, найденные в Бородино. Но прах наполеоновского генерала — впервые. Это успех ученых историков - и российских и французских.

Церемония репатриации останков генерала наполеоновской армии и друга императора Бонапарта Шарля Этьена Гюдена в Париж на площадке Центра Бизнес-Авиации (Внуково-3). Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

- Это стало единственной значимой находкой в Смоленске?

- В 60 метрах от того места, где в 2019-м нашли генерала Гюдена ( а поиски вели в трех местах) обнаружили и прах Антона Скалона. Это русский генерала французского происхождения. Он командовал Иркутским драгунским полком и погиб в августе 1812-го под Смоленском. И Наполеон присутствовал при похоронах Скалона. Причем император за доблесть и отвагу приказал отдать «русскому французу» воинские почести при проводах в последний путь.

Вообще поиски шли с разной интенсивностью много лет. РВИО подбирало и исторические факты и с практической стороны - региональное отделение участвовало в раскопках.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Генерала-любимчика Наполеона, найденного под Смоленском, похоронят рядом с императором

В Москве прошла пресс-конференция, где рассказали о судьбе останков, погибшего в 1812 году соратника Бонапарта (подробнее)

Экспертиза подтвердила: в Смоленске нашли останки генерала Гюдена

Соратник Наполеона станет первым французским генералом, прах которого нашли в России и вернули во Францию в истории современности (подробнее)

Останки соратника Наполеона полетят в Париж

Прах погибшего 209 лет назад в Смоленске генерала найдет покой рядом с французским императором (подробнее)