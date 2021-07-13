"Запущенное течение болезни": что случилось с актрисой Ириной Алферовой

Ирина Алферова на прощании с актером Владимиром Качаном, май 2021 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Алферова две недели назад была экстренно госпитализирована в одну из подмосковных больниц в тяжелом состоянии. Бывшая супруга Александра Абдулова до последнего отказывалась вызывать "скорую". Каким-то образом актрису удалось уговорить. Приехавшие врачи констатировали у звезды театра и кино довольно запущенное течение болезни.

Ирина Алферова попала в больницу с коронавирусом. Состояние бывшей жены Александра Абдулова оценивалось как тяжелое, врачи не давали никаких прогнозов.

Ирина Ивановна заболела две недели назад. К врачам она не обращалась, так как до последнего надеялась, что у нее банальная простуда. Артистка занималась самолечением дома. С каждым днем состояние артистки ухудшалось.

Ирина Алферова с дочкой Ксенией и мужем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Кашляла она настолько сильно, что по телефону невозможно было разговаривать",- цитирует сайт mk.ru представителя театра "Школа современной пьесы", где долгие годы служит звезда. Алферову госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ее поместили в отдельную палату вместе с мужем, который также оказался болен. В какой-то момент состояние Ирины Ивановны было настолько плачевным, что встал вопрос о том, чтобы перевести актрису в реанимацию.

Спасло ее довольно редкое лекарство. Благодаря этому препарату состояние именитой пациентки удалось стабилизировать.

"На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку", - заверил директор театра Станислав Нечаев.