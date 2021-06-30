Что удерживает наших врагов от большой войны с Россией

Когда 23 июня британский эсминец-провокатор Defender залез в российские территориальные воды у Крыма и был изгнан оттуда, многие политики, эксперты и аналитики высказывали мрачные предположения, что такое "бодание" могло перерасти в третью мировую войну. Фото: REUTERS

Когда 23 июня британский эсминец-провокатор Defender залез в российские территориальные воды у Крыма и был изгнан оттуда, многие политики, эксперты и аналитики высказывали мрачные предположения, что такое "бодание" могло перерасти в третью мировую войну. Вопрос об этом инциденте был задан Владимиру Путину и на прямой линии. Судя по ответу президента, он так не считает. По его мнению, «трудно представить, что мир был бы на грани третьей мировой войны, даже если бы Россия потопила британский эсминец... Те, кто организовали провокацию, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны».

Эта уверенность Путина строится не на пустых словах. Ведь даже генералы и политики США, считающие свою армию круче всех в мире, вынуждены сквозь зубы признавать, что Российскую армию уже не одолеть "одной левой".

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец о том, что стоит за словами Путина на прямой линии о невозможности Третьей мировой Фото: REUTERS

И даже не стесняются жаловаться Белому дому и Конгрессу на то, что "русские по многим видам вооружений значительно обходят американцев" или "идут на 10 шагов впереди". Они уже назубок знают "имена" новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат" и планирующего гиперзвукового боевого блока "Авангард", противокорабельной ракеты "Циркон" и авиационного комплекса "Кинжал". А тут еще буквально на днях на полигоне Плесецк прошли успешные испытания таинственной межконтинентальной баллистической ракеты «Кедр».

Уже одно наличие таких уникальных и грозных вооружений удерживает врагов России от помыслов о большой войне против нее. Потому они лишь отваживаются трусливо "подергать медведя за усы" и драпануть от него.

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