РФПИ о сложностях регистрации «Спутник V» в Европе: Вакцина оказалась под огнем западного фармацевтического лобби

Эпопея с признанием первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском союзе тянется уже чуть ли не год. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эпопея с признанием первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском союзе тянется уже чуть ли не год. И это при том, что препарат зарегистрирован более чем в 60 странах и на деле доказал свою эффективность. Журналисты агентства Reuters провели целое расследование, чтобы выяснить, почему «Спутник V» так долго мурыжат.

Как говорят источники Reuters в Европейском агентстве по лекарственным средствам, виновата в проволочке… российская сторона. В частности, 10 июня 2021 прошел крайний срок, когда медицинские бюрократы в Брюсселе ждали от нас данные с клиническими испытаниями российской вакцины. Да и раньше документы, которые агентство получало от Москвы, грешили неполнотой: то данных о способе производства недостает, то остаются вопросы по тем самым клиническим испытаниям.

Не досчитались документов и французские ученые, которые изучают российскую вакцину. Их доклад как раз собирались использовать в агентстве. Французы пишут, что разработчик «Спутника V» не смог документально доказать, что использованные в вакцине вещества соответствуют регламентам Евросоюза. Не понравились европейцам и отчеты о побочных действиях российской вакцины.

При всем этом количество претензий со стороны европейского агентства не добралось до критического уровня — по принятым им же самим методикам оценки. А значит, есть шанс доработать документы и получить-таки добро на применение «Спутника V» в Старом свете. Правда, по словам источника Reuters в агентстве, на это понадобится немало времени. Вряд ли стоит ожидать одобрение российской вакцины раньше осени.

Журналисты Reuters, как и положено, обратились за комментарием к другой стороне — Российскому фонду прямых инвестиций, который занимается продвижением «Спутника V» в мире.

- Эта публикация содержит как неточные, так и просто ложные утверждения, - говорится в ответе РФПИ. - Возможно, источники, на которые ссылаются журналисты, сознательно участвую в кампании по дискредитации «Спутника V». Вакцина оказалась под огнем западного фармацевтического лобби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безопасность вакцины «Спутник V» разобрали в международном научном журнале Nature

Есть ли здесь место сомнениям, KP.ru спросил у эксперта в области здравоохранения (подробнее)

Все отличия российских вакцин: Что выбрать для прививки от коронавируса

Мы собрали актуальные данные об отличиях российских вакцин от коронавируса и мнения ведущих экспертов о том, что выбрать для прививки от COVID-19 (подробнее)