Родня Натальи Дрожжиной предложила разлучить немощную дочь Баталова с матерью: "Думаете, Гитане Аркадьевне нужна Маша?"

Дочь актера Алексея Баталова Мария. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова Алексея Баталова продолжает судиться с актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем - адвокатом Михаилом Цивиным. На тему скандала с наследством звезды фильма "Москва слезам не верит" не высказался только ленивый. На днях свои пять копеек вставила и невестка Дрожжиной.

Много лет назад Наталья Дрожжина сама выбрала Ирину на роль жены родного брата. В то время Ирине было чуть больше 20 лет, а брату артистки - Владимиру - уже за 40. Актриса с распростертыми объятиями приняла девушку в семью. "Она начала меня угощать, угождать мне. После и подарки начали присылаться», - делилась Ирина.

Невестка Натальи Дрожжиной. Фото: кадр программы «Новые русские сенсации» на канале НТВ

Потом Наталья Георгиевна купила брату квартиру в центре Москвы. Только вот прописывать в ней Ирину никто не стал. Та обиделась и ушла от мужа. А через несколько месяцев он скончался. "Мне тяжело было, очень сильно тяжело. Вы не представляете, такое состояние между небом и землей - не хочется ни сидеть, ни пить, ни есть, ничего не хочется делать…", - говорила она о тех временах в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

На похороны любимого она не пошла. Женщина боялась показываться на глаза Дрожжиной.

И вот на днях, набравшись смелости, Ирина появилась в эфире скандального шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Она заявила об опасности, которая угрожает немощной дочке Алексея Баталова. Женщина уверена, что родственники Марии настолько коварны, что обязательно попытаются завладеть многомиллионной собственностью наследницы актера. "Мария - инвалид детства с тяжелой формой ДЦП. Она свободно писать не в состоянии", - рассказывала как-то юрист Баталовых.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Потому Ирина предложила разлучить беззащитную Марию с матерью. "Самая несчастная там - это Маша. Она никому не нужна. Давайте мы ее заберем, ей будет лучше с нами. Вы думаете Гитане Аркадьевне нужна Маша? Знаете, сколько охотников...", - огорошила невестка Натальи Георгиевны.

Напомним, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин оказались в центре громкого скандала после того, как вдова Алексея Баталова обвинила их в мошенничестве с наследство артиста. В данный момент идет расследование.