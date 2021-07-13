Умер бывший муж Аллы Пугачевой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший муж Аллы Пугачевой умер в реанимации. Александр Стефанович лежал с обширным поражением легких.

Александр Стефанович лежал в реанимации с обширным поражением легких. Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Стефанович умер в больнице имени Бахрушиных, передает сайт spb.kp.ru. "Да, действительно умер", - подтвердил собеседник издания.

В начале июля бывшего мужа Аллы Пугачевой экстренно госпитализирован с сильным поражением легких. У продюсера был обнаружен коронавирус.

Александр Борисович заболел еще в конце июня, но занимался самолечением. В какой-то момент его состояние сильно ухудшилось, после чего "скорая помощь" забрала его в клинику в Сокольниках, перепрофилированную под коронавирусных больных.

Напомним, Александр Стефанович был вторым мужем Аллы Пугачевой. Пара прожила в браке с декабря 1977 года по декабрь 1980-го. Продюсер активно помогал раскручиваться певице. Стефанович всегда подчеркивал, что именно он придумал стиль Аллы Борисовны. На кухне продюсер повесил листок с основополагающими принципами работы артистки. Так, ей следовало не просто исполнять композиции, а устраивать на сцене короткий спектакль, петь только русские песни, сосредоточившись на теме тяжелой женской доли и одиночества. Выступления Аллы Борисовны отныне выглядели как исповедь.

"Пятый пункт назывался «Пугачевский бунт» и подразумевал правильное появление на телеэкранах, - отмечал Стефанович. - Нужно было не только правильно появляться в нужных передачах, но и затем исчезать на какой-то период, чтобы народ кругами ходил: «Опять запретили, опять не пускают. Куда ж она, бедная, делась?». Естественно, запускали какие-то бесконечные слухи - одна из смешных импровизаций вообще за столом родилась: Пугачева убила мужа утюгом".

Звездный брак распался из-за измены. По словам Аллы Борисовны, супруг не был ей верен. Однако мужчина всегда говорил, что никогда не переходил черту.