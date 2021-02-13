Алла Пугачева показала очень красивую няню своих двойняшек Лизы и Гарри

Лиза и Гарри растут творческими натурами и делают большие успехи в учебе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алла Пугачева и Максим Галкин души не чают в своих семилетних двойняшках Лизе и Гарри. Шоумен часто публикует видео и фотографии детей. Показывает он и любимую жену Аллу Борисовну. Пугачева тоже ведет блог. Однако Примадонна реже делится снимками в соцсетях. Однако на днях она сделала исключение и показала очень редкое домашнее видео.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с ранних лет в центре внимания. Лиза и Гарри растут творческими натурами и делают большие успехи в учебе. Они с малых лет изучают французский язык и учатся с репетиторами - дети занимаются спортом и музыкой с приглашенными педагогами.

Звездные родители не жалеют сил и средств на развитие и образование наследников. Одно лишь обучение Лизы и Гарри в элитной гимназии обходится артистам в шесть миллионов рублей в год.

Алла и Максим приучают отпрысков и к порядку. Примадонна показала оригинальный способ совместной уборки под музыку. На видео Лиза помогает своей няне. "Наша Мэри Поппинс (Оксана) внедрила творческий подход при уборке на кухне. Лизе нравится", - похвасталась Алла Борисовна успехами наследницы, а заодно показала очень красивую гувернантку. Молодая стройная женщина с длинными волосами танцевала вместе с Лизой.

Поклонники обратили внимание, что няня заметно преобразилась. "Ого, Оксана так изменилась. Похорошела", - написала поклонница, внимательно следящая за жизнью кумиров и их близких.

Отметим, творчески развитые и активные дети артистов постоянно придумывают себе развлечения. То они поют песни Джо Дассена под аккомпанемент на пианино, то сочиняют собственные композиции. Лиза прекрасно исполняет на фортепиано произведения Эдварда Грига.

Напомним, Лиза и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. Они были зачаты искусственным путем. Как рассказывала сама певица, свой биоматериал она заморозила, когда ей было 52 года. В 2011 году Пугачева рассказала мужу о том, что они могут стать родителями. Близнецов звездным супругам выносила и родила суррогатная мать, когда Алле Борисовне было уже 64 года, а Галкину 36 лет. 18 ноября 2017 года Галкин сообщил, что они с Пугачевой обвенчались.