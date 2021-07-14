"Есть осложнения": больную раком Анастасию Заворотнюк боятся оставлять одну

Анастасия Заворотнюк несколько лет лечится от рака головного мозга. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк, страдающая от рака мозга, сейчас живет в подмосковном поселке Крекшино. Рядом с актрисой - ее большая семья. Бесконечные посещения больницы, приезды врачей на дом изматывают близких артистки. Однако все стараются держаться и помогать Насте.

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции по удалению опухоли и поддерживающую терапию. Глиобластому у актрисы диагностировали в конце 2018 года. Звезда сильно поправилась. К тому же у нее возникли новые осложнения.

"К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения. В связи с этим проводится дополнительное лечение. У нее есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью", - рассказал сайту kp.ru режиссер Анатолий Демидов.

По его словам, правая рука артистки частично обездвижена еще с прошлого года. Насте регулярно делают массажи. Они помогают восстановлению. "Врачи рассказывают, что с таким диагнозом (глиобластома) люди живут мало, но случай Анастасии, как видится, исключение", - отметил кинодеятель.

Заворотнюк всегда сопровождает сиделка. "Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом", - добавил Демидов.

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