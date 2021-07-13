Что стоит за отставкой Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков покинул свой пост. Фото: REUTERS

«Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность, как политик. Но я сделал свой выбор и буду претендовать на эту должность», - вышел к журналистам соискатель на пост нового главы МВД Украины нардеп Денис Монастырский. За несколько минут до этого Владимир Зеленский предложил его кандидатуру на заседании фракции «Слуга народа», а Арсен Аваков подтвердил свой уход.

Слова Монастырского можно воспринимать как неуместный пафос, хотя, не исключаю, что он вполне осознает: министр внутренних дел на Украине – больше, чем министр. Аваков пытался это доказать все последние семь лет. Чем запомнится этот политик?

Прежде всего – как «крестный отец» так называемых добробатов. Именно с его легкой руки тысячи националистов в составе сформированных на скорую руку батальонов отправились в Донбасс, где отличались особой жестокостью по отношению к мирному населению. В 2014 году бытовало мнение, что таким образом новая власть утилизирует самое пассионарное ядро майдана, чтобы в будущем обезопасить себя от возможного переворота.

Может и так, в мясорубке котлов «небесная сотня» действительно превращалась в «небесные тысячи». Но обретавшие боевой опыт неонацисты закалялись и становились грозной силой, которая рано или поздно могла стать политической. Если бы не усилия Авакова, который старой доброй политикой сдержек и противовесов (а также крышевания и покрывательства) взял под крыло банды националистов, формировал из них «национальные дружины» и всячески пестовал. Зачем бороться со злом, когда можно его возглавить. Те платили ему личной преданностью, и есть большие сомнения, что с новым министром сложатся такие же доверительные отношения. Если, конечно, бывший шеф не попросит. В противном случае Монастырского ждет серьезное испытание улицей, в исходе которого нет ничего очевидного.

Аваков был и автором реформы правоохранительных органов, в ходе которой милиция сменила вывеску на «Полиция», однако, судя по массе скандалов, после переаттестации так и не сменила сущность. Провалу этой реформы и лично главе МВД, к слову, была посвящена издевательская ария, которую Владимир Зеленский (до того, как стал президентом) исполнил на одном из концертов Квартала 95.

За семь лет отставку Авакову прочили десятки раз, но он оставался непотопляемым даже на фоне коррупционных скандалов. Самый громкий из них – история с закупками силовикам некачественной экипировки по завышенным ценам – от униформы до рюкзаков, которые шили на фабрике сына министра. Обоим удалось выйти сухими из воды.

Конфликтовал глава МВД и с политиками – где-то через сливы и утечки, а где-то – на публике, как это было в его взаимоотношениях с Михаилом Саакашвили. Апогеем их взаимной «любви» стала перебранка во время заседания Нацсовета реформ, на котором министр высказывал губернатору Одесской области по поводу приватизации местного порта. В какой-то момент Аваков не выдержал кривляний Саакашвили и запустил в него стакан с водой.

Самым громким успехом на посту главы МВД могло бы стать раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета. О нем Аваков объявил в конце 2019 года на пресс-конференции, на которой присутствовал и Владимир Зеленский. Спустя полтора года президент Украины заявил, что готов принять отставку Арсена Авакова, если дело Шеремета развалится. А оно, похоже, буксует. И это одна из версий отставки непотопляемого министра.

Примечательно, что накануне громкого ухода Арсен Аваков встречался с новым послом США Джорджем Кентом. А когда речь идет об Украине, очень сложно поверить в случайности. Все мы помним, как Байден заставил Порошенко уволить генпрокурора Украины. Поэтому версия о том, что главу МВД попросили из «вашингтонского обкома» напрашивается сама собой.

За океаном его могут воспринимать в качестве фигуры, мешающей продвижению антикоррупционных реформ в силу своих близких отношений с украинскими олигархами. Есть еще экзотичная версия, что Зеленский, увидев радостное фото Авакова с Кентом, решил показать, кто на Украине хозяин. Но Владимиру Александровичу прекрасно известно, что это – не он.

Вполне вероятно, экс-глава МВД (если 15 июля будет принята его отставка Верховной Радой) готовит свой политический проект, который может стать мощным противовесом теряющему популярность «Слуге народа». В конце концов и президентские амбиции Арсена Авакова с годами наверняка только крепли. А тут и улица – в помощь. По крайней мере, та ее часть, что не отвернулась от благодетеля на фоне «дела Шеремета».

Сможет ли сдюжить с этой улицей новый министр Денис Монастырский? Вообще-то его считали человеком Авакова. По крайней мере, одно время он трудился помощником советника министра Антона Геращенко. Однако в Раду пошел с партией Зеленского. Судя по открытым данным, он окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, учился в Институте государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, имеет степень кандидата юридических наук. Работал юристом в различным компаниях, участвовал в формировании Государственного бюро расследований и общественном обсуждении судебных реформ. В Раде он возглавляет комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Опыта работы в силовых структурах не имеет, а здесь важен авторитет. У Монастырсакого, в отличие от Авакова, нет майданного бэкграунда, за счет которого тот ворвался в высшие эшелоны власти.

А на Украине уже заговорили о вероятности досрочных президентских выборов под давлением массовых протестов, которые могут быть спровоцированы той самой улицей…