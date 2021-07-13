Зеленский предложил назначить депутата Дениса Монастырского главой МВД Украины Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского на пост главы министерства внутренних дел страны вместо подавшего заявление об отставке Арсена Авакова. Об этом во вторник, 13 июля, пишет издание Страна.ua, ссылаясь на свои источники во фракции.

По информации украинского издания, пропрезидентская фракция уже поддержала кандидатуру Дениса Монастырского, который в настоящее время возглавляет парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня стало известно, что руководитель украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Он возглавлял правоохранительное ведомство страны с 2014 года, в 2019 году Авакова вновь переназначили на данную должность. Политик был последним из министров предыдущего украинского правительства, которые остались в кабмине при новой власти.

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