Кто защитит Среднюю Азию от талибов* - США, Турция, Китай или Россия

Бывшие моджахеды оказывают военную поддержку афганским силам в борьбе против талибов на окраине провинции Герат. Фото: REUTERS

Средняя Азия вновь в центре мирового внимания. Талибы в Афганистане продолжают занимать провинцию за провинцией, тысячи чиновников и военных, служивших проамериканскому режиму, уже бегут в соседние Таджикистан и Узбекистан. А за влияние в этих странах разыгрываются настоящие схватки «больших парней» геополитической игры.

КТО ПОСЛЕДНИЙ В ОЧЕРЕДИ?

Казалось бы, где Турция, а где Ташкент, Бишкек или Душанбе? Однако, Анкара использует заваруху в Афганистане, чтоб укрепить свое влияние и в Средней Азии. Причем, невиданными до сих пор темпами. Использует и экономические проекты, и идеологические, и «пантюркизм», и создания «общего тюркского рынка», и военную кооперацию. Тем более, Эрдогану есть чем тут гордиться. Победа Азербайджана в войне в Карабахе была во многом обеспечена помощью Турции. Теперь Эрдоган хочет развить этот успех и в Центральной Азии.

Но Анкара не одна желающая. К тому же, Турция все-таки далеко, а Китай близко. Да и по экономической мощи они несопоставимы. Китай не делает ставку на военную силу. Пекин предпочитает продавать и покупать. И энергетический, и транспортный потенциалы Центральной Азии и Каспия - отдельный интерес для Китая, реализующего масштабный проект «Один пояс – один путь». Это, кстати говоря, совсем не нравится Вашингтону, который уходя из Афганистана очень хочет остаться в игре. Поэтому США делают одно за другим предложения об открытии своей военной базы государствам региона. Но пока не находят взаимности ни у Таджикистана, ни у Узбекистана. Более того, сейчас ни та, ни другая республика совсем не пылают жаждой быть втянутыми в американо-китайское противостояние. Тем более, что над ними нависла самая реальная угроза — не перейдет ли Талибан (кстати, официально запрещенный в России) через границы Афганистана.

ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА

Да, делегация талибов в Москве пообещала, что они не перейдут границ государств Средней Азии, ограничившись собственно Афганистаном. Но есть несколько факторов, которые могут свести все эти заявления на нет. Во-первых, боевики талибов могут и не послушаться своих же политиков. Кто они такие, сидящие в офисах с кондиционерами для бородатых ребят с автоматами? Во-вторых, беженцы из Афганистана могут преподнести еще тот «подарок» - дестабилизировать обстановку в любой соседней стране.

Есть и третье обстоятельство – для молодежи в Таджикистане и Узбекистане, гигантская доля которой без работы и без перспектив, талибы с их «исламским социализмом» кажутся воплощением справедливости. А для самих талибов благоустроенные Таджикистан и Узбекистан (по сравнению с Афганистаном) весьма привлекательны. Хорошая добыча. Талибы уже показали свою силу в отношениях США. Предъявили Вашингтону ультиматум – полностью убрать воинский контингент из Афганистана к 11 сентября (очень символично, если вспомнить, что ровно 20 лет тому назад была совершена самая мощная террористическая атака в истории США). А Джо Байден в ответ взял повышенные встречные обязательства, обязавшись покинуть Афганистан до 31 августа.

Представители талибов на пресс-конференции в Москве. Фото: REUTERS

ПЛАН СПАСЕНИЯ

Что же может спасти Среднюю Азию от роли жертвы? Четыре заветные буквы одной аббревиатуры – ОДКБ. Организация Договора Коллективной Безопасности, где главная ударная сила и гарант защиты всех остальных - Россия. Именно потому, что Таджикистан входит в ОДКБ, делегация талибов и прилетела в Москву – заверять в отсутствии злокозненных замыслов.

Некоторые сейчас усмехнутся, припомнив, что ОДКБ, дескать, не проявила себя во время войны в Карабахе. И сделают это совершенно напрасно. Поскольку сама Армения не признала Карабах. Но все прекрасно знали, что война вряд ли перекинется на ее территорию, поскольку Армения входит в ОДКБ и потому — под защитой этого блока. Именно такие гарантии нужны сейчас Таджикистану. Неприкосновенность его границ с Афганистаном реально может обеспечить сегодня только одна сила. И это не Турция, не Китай и уж точно не США. Защитить от талибов может только Россия.

* «Талибан» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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