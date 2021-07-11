Чем обернется для Средней Азии новый приход талибов* к власти в Афганистане

Бойцы движения "Талибан"* захватывают один район в Афганистане а другим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средняя Азия вновь в центре мирового внимания. Талибы* (запрещена в РФ) в Афганистане занимают провинцию за провинцией, верные проамериканскому режиму этнические узбеки и таджики вострят лыжи в свои исторические Родины и уже переходят массово границы. А за влияние в этих странах и в соседних с ними разыгрываются настоящие схватки других участников геополитической игры.

КТО ПОСЛЕДНИЙ В ОЧЕРЕДИ?

Казалось бы, где Турция, а где те же Ташкент, Бишкек или Душанбе? Однако, Анкара укрепляет свое влияние в регионе невиданными до сих пор темпами. Причем использует и экономические проекты, и идеологические инструменты, развивая экспансию идей «пантюркизма» и «тюркскую интеграцию» в рамках Совета сотрудничества тюркских государств. Вплоть до создания своего «общего рынка» для стран региона и кооперации в сфере ВПК. Тем более, что Эрдогану есть чем тут гордиться. Победа Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе была бы вряд ли возможна без стратегического партнера и старшего брата – Турции. Именно Анкара и обеспечила новые вооружения, и обучила работе с ними азербайджанских специалистов, тем самым обеспечив доминирование Баку на поле боя. А подписание в июне президентами Турции и Азербайджана «Шушинской декларации», которая существенно изменила баланс сил в регионе, показала государствам Центральной Азии, что в таком сотрудничестве нет якобы ничего страшного.

Но Анкара не одна такая желающая. К тому же, Турция все-таки далеко, а Китай близко. Да и по экономической мощи государства несопоставимы. Причем Китай не делает ставку на военную силу. Мягко говоря, Пекин не любит воевать, предпочитая продавать и покупать. И энергетический, и транспортный потенциалы не только Центральной Азии, но и Каспия представляют отдельный интерес для Китая, реализующего чуть ли не самый масштабный проект в истории человечества «Один пояс – один путь».

Это, кстати говоря, совсем не нравится Вашингтону, который уходя из Афганистана очень хочет остаться в регионе. Именно поэтому США делают одно за другим предложения об открытии своей военной базы государствам региона. Но пока не находят взаимности ни у Таджикистана, ни у Узбекистана. Более того, сейчас ни та, ни другая республика совсем не пылают жаждой быть втянутыми в американо-китайское противостояние. Тем более, что над ними нависла не умозрительная, а самая реальная угроза с юга в виде набирающего силы и захватывающего одну за другой провинции Афганистана запрещенного в России движения «Талибан»*.

Эрдогану есть чем тут гордиться, Турция укрепляет влияние в регионе. Фото: REUTERS

ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА

Да, делегация политического офиса талибов* в Москве пообещала, что они не перейдут на территории сопредельных государств, ограничившись собственно Афганистаном. Но тут существует несколько факторов, которые могут свести все эти заявления на нет. Во-первых, боевики талибов* могут и не послушаться своих как бы политических представителей. Кто они такие, сидящие в офисах с кондиционерами, а эти бородатые ребята представляют собой реальную силу. К тому же, среди бегущих сейчас из Афганистана в свои исконно родные страны таджиков и узбеков немало радикальных исламистов, только запятнавших себя сотрудничеством с американским оккупационным режимом. И такому «подарку» из радикалов-беженцев, которые будут дестабилизировать обстановку в стране, светские власти в Душанбе и Ташкенте вряд ли обрадуются.

Есть еще третье обстоятельство – для той же местной молодежи в Таджикистане и Узбекистане, гигантская доля которой живет на родине и без работы, и без перспектив, талибы* являются во многом воплощением справедливости. А потому их идеи и учение имеют большую притягательную силу. Что касается талибов*, то для них гораздо более благоустроенные Таджикистан и Узбекистан с их развитой по местным меркам инфраструктурой весьма привлекательны. И в плане добычи, и по условиям жизни. Талибы* уже взяли под свой контроль все погранпереходы на таджикско-афганской границе, и пока не двинулись дальше. Но они ведь еще и весь Афганистан под себя не подмяли. Но свою силу не только прекрасно чувствуют, но и показали ее в отношениях с США. Есть некий символизм в том, что талибы* предъявили Вашингтону ультиматум – полностью убрать воинский контингент из Афганистана к 11 сентября, если вспомнить, что ровно 20 лет тому назад, 11 сентября 2001 была совершена самая мощная террористическая атака в истории Америки. А Джо Байден в ответ взял повышенные встречные обязательства, обязавшись покинуть Афганистан до 31 августа.

Глава МИД России Сергей Лавров и один из лидеров "Талибана"* Шер Мохаммад Аббас Станикзайна встрече в 2018 году. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

ПЛАН СПАСЕНИЯ

Во всяком случае, президент Таджикистана, очевидно и не без оснований опасаясь нежелательного развития событий, распорядился мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном.

Так что же, Таджикистану уготована роль жертвы (об Узбекистане отдельный разговор, там самая мощная армия в странах региона, самая жесткая госбезопасность, и об этот твердый орешек, построенный бывшим президентом Исламом Каримовым, можно обломать зубы)? Нет, если вспомнить четыре заветных буквы одной аббревиатуры – ОДКБ. Организация Договора Коллективной Безопасности. Гарант суверенности каждого из государств, входящего в ОДКБ. Можно с большой долей уверенности предположить: именно потому, что Таджикистан входит в ОДКБ, делегация талибов* и прилетела в Москву – заверять в отсутствии злокозненных замыслов.

Некоторые сейчас усмехнутся, припомнив, что ОДКБ, дескать, никак не проявила себя во время войны в Нагорном Карабахе. И сделают это совершенно напрасно. Поскольку сама Армения не признала Нагорный Карабах ни за суверенное государство, ни за часть своей республики. А вот остановился Баку, имевший гигантское военное преимущество не в последнюю очередь, что нарушение границ Армении влекло за собой вступление в игру ОДКБ. Поэтому ни один азербайджанский солдат границу не нарушил. Если Таджикистану нужны гарантии, то дать их ему может только одна сила.

* «Талибан» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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