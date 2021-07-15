Россия в первый раз показала свою «мягкую силу»

Девятилетний Иван отправился в спортивный лагерь на озеро Иссыкуль. Среди юных спортсменов он оказался единственным русским, в итоге мальчика избивали две недели.

9-летнего мальчика Ивана, гражданина Киргизии, почти две недели избивали за то, что он русский и христианин. Случилось это на сборах дзюдоистов в спортивном лагере на озере Иссык-Куль. Скандал получился нешуточный. Кроме самого шокирующего факта такого средневекового притеснения по национальному и религиозному признаку, у людей всплыли фантомные боли из 90-х, когда русских гнали по всей Средней Азии – где-то и с кровью. Поразило, что в сегодняшних издевательствах участвовало немало людей, а произошло это в стране-союзнике (Киргизия - член ОДКБ), откуда к нам еще и едут миллионы гастарбайтеров. К тому же, семья избитого мальчика не стала молчать – сняли побои, нашли адвоката...

И тут все затаили дыхание, ожидая, как отреагирует Россия?

Сначала, все шло стандартно. Спустя чуть ли не 20 дней после инцидента, МИД РФ нарушил тяжелое молчание и сообщил в Твиттере, что «следит за ситуацией». Мне показалось, что в Киргизии обрадовались, все шло к тому, что эту некрасивую историю сольют и забудут. Это только русские любят каяться за себя, за того парня и за то, чего не было. Все остальные народы своих выгораживают до последнего и даже после.

Но, все следящие за этой мерзкой историей были удивлены, что в скандал вдруг влезла совершенно травоядная организация «Россотрудничество». Полностью называется она длинно: «Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», между прочим, федеральный орган исполнительной власти. «Россотрудничество» появилось еще в начале 90-х, и умудрилось за все эти годы, ничем не прославиться. То есть абсолютно, не на слуху. Чем занимались – непонятно. Хотя отцы-основатели «Россотрудничества» были из Коминтерна - уникальной советской структуры, занимающейся одновременно разведкой, вербовкой, лоббированием экономических интересов СССР и пропагандой. Тем, что сейчас называется «мягкой силой». Прошлой весной «Россотрудничество» возглавил Евгений Примаков (да-да, внук того самого Примакова), и основательно, жестко перетряхнул весь аппарат. Судя по тому, как «Россотрудничество» начало отрабатывать скандал в Киргизии – не зря. Примаков пишет:

«Наш представитель в Киргизии Виктор Нефёдов съездил в г. Чолпон-Ату Иссык-Кульской обл. для выяснения обстоятельств, встретился с семьёй пострадавшего мальчика и их адвокатом. Была предложена помощь со стороны Россотрудничества, Посольства и правового центра «Наше право». Отец ребенка поблагодарил за внимание и нашу реакцию».

Дальше, «Россотрудничество» встретилось с детским омбудсменом Киргизии, поговорило со следствием и публично сообщило россиянам-налогоплательщикам, как нас собираются обманывать, как бы предупреждая власти союзного государства, что дураки у нас уже перевелись. И вообще, расставляет акценты:

«Киргизская сторона утверждает, что эти спортивные сборы были организованы в частном порядке, что нас как объяснение не удовлетворяет совсем: какая разница кто организатор, если был очевидный эпизод этнической и национальной розни. Давайте всё же будем откровенны: хулиганство хулиганством, но били парня не за то, что он, например, левша, или с левой ноги ходит, а за то, что он этнический русский и православный. Это очевидно.

И чем быстрее в самой Киргизии осознают эту проблему и разберутся с нападавшими, обеспечат мир и безопасность для этнических русских, которые – так уж получилось – живут в республике, и являются, между прочим, полноправными гражданами Киргизии, права которых государство обязано защищать – тем лучше для Киргизии же», – пишет Примаков. И сообщает, что «Россотрудничество» приглашает Ивана с семьей в Россию в туристическую поездку…

Скорее всего, Иван, как и многие-многие русские, родившиеся после развала СССР, никогда не были на исторической Родине и в этом есть некая трагедия, сближающая нас с еще одним «рассеяным» народом, который научился и своих по всему миру собирать и защищать, если требуется.

Мы, похоже, лишь начинаем этому учиться.

«Россотрудничество» предложило помочь семье Ивана перебраться в Россию по программе возвращения соотечественников. А их, в Средней Азии, чуть больше пяти миллионов. Откровенно, делать им там нечего, положение русской диаспоры будет только ухудшаться. При том, что России, как воздух, нужны люди. Желательно – свои. Чужим всегда есть куда вернуться.

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