Выплата 10 тысяч рублей на школьников: ответы на главные вопросы о получении денег

Выплату на детей школьного возраста можно получить исключительно на банковский счет. Фото: Shutterstock

Госуслуги на днях порадовали. Не успела я подумать, что с 15 июля нужно подать заявление на выплату президентских 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, как на почту приходит письмо удивительного содержания. «Для экономии вашего времени мы заранее заполнили заявление на выплату 10 000 рублей на школьников по данным из предыдущих выплат. Пожалуйста, внимательно проверьте номер банковского счета, БИК, номер корреспондентского счёта банка». Дальше шло напоминание, что Пенсионный фонд начнет обрабатывать заявления с 15 июля, а с 16 августа начнутся выплаты. Мне оставалось прямо в почте нажать на кнопку «заявление», и я тут же оказалась на сайте госуслуг. Там действительно были заполнены все мои личные данные и данные на ребенка. Пару минут ушло на то, чтобы сверить банковские реквизиты и все! Эврика! Мне мигом пришло сообщение, что мое заявление зарегистрировано на портале и автоматически будет отправлено в Пенсионный фонд 15 июля.

«Вот это я понимаю - клиентоориентированное государство!», - восхитился вместе со мной коллега.

Такими же счастливчиками, как и я, оказались еще 12,5 миллионов родителей, зарегистрированных на госуслугах. Речь о тех, кто ранее уже получал детские выплаты, а теперь имеет право на «школьные» деньги. Они тоже получили рассылку с заполненными документами на выплату. Об этом «Комсомолке» рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев. По состоянию на вечер 13 июля, уже 4,5 млн. родителей отправили заявления на выплаты почти 7 млн детям-школьников. Всего же единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей.

Наивные вопросы:

1. Кто имеет право на выплату?

Нижняя граница для получения выплаты – «если ребенку исполнилось шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года». Верхняя граница – «если ребенку на 2 июля 2021 года еще не исполнилось 18 лет» (это дата выхода президентского указа). То есть, под действие документа подпадают все дети, родившиеся в промежуток с 3 июля 2003-го по 1 сентября 2015 года включительно.

- Не важно, идут дети физически в школу или нет. Они могут не учиться в общеобразовательной школе. Речь идет именно о детях школьного возраста, - поясняет Дмитрий Огуряев. - К нам в министерство поступает очень много вопросов «а у меня ребенок учится в колледже, а у меня в военной школе». Без разницы. Дети могут учиться хоть в церковно-приходской школе, но выплату они будут получать.

2. Каким образом будет перечислена выплата?

Выплату на детей школьного возраста можно получить исключительно на банковский счет. Не обязательно, чтобы у вас была карта «МИР». Деньги можно получить на любую банковскую карту, включая карту «МИР», а также на счет, к которому вообще нет никакой карты.

3. Можно ли получить бонус от банка, при получении выплаты?

- Мы видим, насколько сильно поменялась ответственность банков. Они подхватили социальный тренд и разработали очень интересные спецпредложения, - говорит Дмитрий Огуряев.

Так, ряд банков предлагают доплату к выплате, если она поступает на их счета. Причем, это могут быть не просто деньги, а например, страховки. Есть банки, которые предлагают бесплатную онкологическую страховку, которая включает в себя лечение и лекарства, есть страховки от последствий ковида, от несчастного случая.

- Банки усиливают социальный эффект, который государство закладывало в эти выплаты. Фактически на 10-20 процентов таким образом можно увеличить размер выплаты, - замечает Дмитрий Огуряев.

4. Можно ли лично подать заявление в Пенсионный фонд?

Если не хочется пользоваться сайтом госуслуг (что намного проще, удобнее и быстрее), то можно по старинке прийти ногами в отделение Пенсионного фонда и лично подать заявление на получение выплаты.

С 15 июля по 1 ноября двери отделений Пенсионного фонда будут для этого открыты.