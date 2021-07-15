Роструд: Сотрудников на удаленке за отказ от прививки тоже можно отстранять от работы

Эксперты призывают работодателей готовить для сотрудников не только «кнут», но и «пряник» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роструд разъяснил работодателям, что делать с сотрудниками, которые отказываются от прививки без уважительной причины. В ведомстве напомнили, что если сотрудник не хочет вакцинироваться от ковида и не предоставил официальную справку от врача о противопоказаниях, его могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Это касается тех регионов, где вынесено постановление главного санитарного врача «о вакцинации некоторых категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)».

Уже больше 30 регионов России ввели обязательную вакцинацию, условия и сроки у всех отличаются. Например, в Москве предприятия торговли, общепита, культуры и многих других отраслей обязаны привить 60% персонала, иначе - штраф (подробнее см. «Тем временем»).

Также в Роструде разъяснили, что такого работника могут отстранить не просто на неделю или месяц, а «на период эпидемиологического неблагополучия». А когда оно, это неблагополучие, закончится, неведомо. После введения вакцины сотрудник сможет вернуться на работу.

Еще одно важное уточнение: отстранять от работы без сохранения зарплаты Роструд рекомендует в том числе и тех отказников, которые работают удаленно. С одной стороны, не подкопаешься: что программист, что кассир одинаково являются штатными единицами. И если 60% персонала должно быть привито, то будь добр, подставляй доктору плечо. Но все равно возникает вопрос: вот сидишь ты себе дома за компьютером, с коллегами и клиентами не контактируешь, опасности для них не представляешь, а все равно прививайся. Где логика?

- Роструд вместе с другими органами власти выполняет задачу по ускорению вакцинирования. В этом и заключается рекомендация отстранять от работы сотрудников на удаленке, которые не хотят прививаться: это попытка охватить вакцинацией еще одну категорию граждан, - говорит Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ. - Действительно, с точки зрения заражения коронавирусом удаленщики не представляют угрозы для коллег и клиентов. Но они также живут в социуме - ходят в магазины, пользуются общественным транспортом и т. д. - поэтому тоже подвержены заражению.

Но все-таки было бы лучше, если бы Роструд давал работодателям и другие рекомендации, считает эксперт. Например, как стимулировать вакцинацию при помощи «пряника».

- В первую очередь рекомендации должны содержать не разъяснения о том, кого и как можно отстранить от работы, а перечень стимулирующих методов, - говорит Александр Сафонов. - Например, у нас в Финансовом университете сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса, предоставили два дополнительных дня отпуска. Некоторые компании дают премии, оплачивают занятия спортом и т. д. Такие меры работают гораздо лучше, чем требование вакцинировать 60% персонала. Это помогло бы людям с большим энтузиазмом отнестись к вакцинации и не воспринимать это как давление.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Работодатели Москвы до 15 июля 2021 должны были подать в мэрию сведения о вакцинированных сотрудниках. Компании, которые не выполнили требования об обязательной вакцинации, ждут штрафы. ИП могут оштрафовать на сумму от 50 тысяч рублей, организацию – от 200 тысяч рублей. За повторное нарушение им грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей и даже приостановка работы на срок до 90 суток.

Напомним, Москва стала первым регионом страны, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Компании торговли, общепита, здравоохранения, ЖКХ и некоторых других отраслей должны привить не менее 60% персонала. Постановление об обязательной вакцинации в столице подписали 15 июня – соответственно, у работодателей был ровно месяц, чтобы сотрудники получили первую прививку. Второй компонент (если это не «Спутник Лайт») им обязаны ввести до 15 августа.

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