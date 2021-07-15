Роструд разъяснил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников

Отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа принять на работу или отстранения от работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять своих сотрудников от работы без сохранения зарплаты, если они отказывается от вакцинации против коронавируса, и при этом не могут подтвердить медицинские противопоказания документально – то есть, справкой от врача.

Вернуться он рабочее место непривитые от COVID-19 сотрудники смогут или после того, как сделают прививку, или в неопределенном будущем, когда закончится пандемия.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Роструда в в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов» от 13 июля, с которым ознакомилась редакция издания. В этом письме ведомство разъяснило порядок и механизм отстранения отказывающихся от вакцинации сотрудников от работы в случаях, когда выполнение служебных обязанностей связано с риском заразиться инфекционным заболеванием и передать его другим людям.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обязательная вакцинация от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и некоторых других сфер была объявлена еще 16 июня.

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