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Здоровье15 июля 2021 4:29

Роструд разъяснил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников

Работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются от вакцинации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа принять на работу или отстранения от работы

Отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа принять на работу или отстранения от работы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять своих сотрудников от работы без сохранения зарплаты, если они отказывается от вакцинации против коронавируса, и при этом не могут подтвердить медицинские противопоказания документально – то есть, справкой от врача.

Вернуться он рабочее место непривитые от COVID-19 сотрудники смогут или после того, как сделают прививку, или в неопределенном будущем, когда закончится пандемия.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Роструда в в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов» от 13 июля, с которым ознакомилась редакция издания. В этом письме ведомство разъяснило порядок и механизм отстранения отказывающихся от вакцинации сотрудников от работы в случаях, когда выполнение служебных обязанностей связано с риском заразиться инфекционным заболеванием и передать его другим людям.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обязательная вакцинация от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и некоторых других сфер была объявлена еще 16 июня.

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