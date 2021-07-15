Самые впечатляющие видео грозы в Москве: Пыльный дьявол, «море» в Шереметьево и довольные слоны

Мы собрали моменты того, как в столицу прошел «спасительный» дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва освежилась после длительного зноя – в городе локально прошел дождь с грозой. Температура воздуха упала с +32 до +24 градусов. Горожане, попавшие под дождь, даже рады такому «свежему» бонусу.

Настроение поднялось и у слонов в Московском зоопарке, которые не стали прятаться от дождя, а наоборот стали активно резвиться под прохладными каплями с неба.

Не сопротивлялись ливню и пассажиры в аэропорту «Шереметьево». Они выбегали из самолетов в одних шлепанцах, так как вернулись с курортов Черного моря, а их здесь ждало «шереметьевское» море – воды по щиколотку, залило летное поле и многоуровневый паркинг.

Видео долгожданного дождя опубликовали в соцсетях даже синоптики. Медийный специалист метеобюро «Фобос» Евгений Тишковец одним из первых опубликовал ливень на Новой Риге.

- Атмосфера начинает разряжаться, - написал в соцсетях Евгений Тишковец.

Несмотря на сильный дождь, жители из города Мытищи опубликовали видео то ли смерча, то ли торнадо. Позже синоптики разъяснили, что это был «пыльный дьявол» - явление редкое, но спровоцировано именно жарой, нагревшимся асфальтом и ветром.

В других подмосковных городах тоже бушевала непогода – ветер гнул деревья, а дождь заливал дворовые парковки в Одинцово и Зеленограде.

На Тверской улице в Москве зафиксировали падение града. Москвичи пережидали дождь возле банков и магазинов, а заодно снимали ливень с видом на розовое здание мэрии города.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию последствий непогоды в Москве.