Даже здоровым людям грозят вегетативные кризы: пять способов облегчить состояние в жару

Всегда с собой должна быть вода Фото: Иван МАКЕЕВ

Трудно в жару многим: полным из-за веса, излишне худым - из-за собственной астении. Мужчинам - из-за необходимости носить закрытые костюмы. Женщинам в период менопаузы или во время менструаций из-за скачков гормонов и давления. Им наши советы придутся особенно кстати. Также стоит их взять на вооружение гипертоникам (им вообще не рекомендуется выходить на улицу в жаркие часы этого изнуряющего зноя с 11 до 17 часов) и гипотоникам.

- У гипотоников давление может упасть еще ниже, - предупреждает к.м.н., врач-невролог Виктор Косс. - И даже у относительно здоровых людей могут случаться так называемые вегетативные кризы с гипертоническими или гипотоническими «уклонами». А длительный стресс сосудов может «пробудить» еще скрытые болезни или вызвать обострение хронических.

Итак, простые советы, которые помогут пережить жару:

1. Всегда с собой должна быть вода.

Прохладная вода, желательно с лимоном (на стакан воды половинка лимона) помогает восстановить потерянный вместе с потом витамин С. А он, как известно укрепляет сосуды, и мягко снимает спазмы. В день необходимо выпивать не меньше полутора-двух литров не слишком холодной чистой воды без газа и сахара.

А вот кофе и чай сами по себе вызывают обезвоживание, от которого наш организм в жару и так страдает. Поэтому утолять жажду ими не стоит и пытаться.

2. Не хочется есть — не ешьте.

Если днем есть не хочется, то и не нужно, но вот завтракать и ужинать все же обязательно. И желательно, чтобы было побольше легкого белка (курица, рыба, творог) и фруктов-овощей, ягод. В жару вместе с потом мы теряем витамины и минералы, которые восполнят сезонные дары природы. А белок нам необходим для поддержания здоровья всех клеток тела.

3. Стало плохо — срочно в тень!

На улице передвигайтесь неторопливо, плавно, желательно по теневой стороне. Если чувствуете приступ дурноты, срочно ищите тень или зайдите в кондиционируемое помещение. Прохладной водой можно быстро облегчить состояние, если стало дурно: достаточно просто смочить внутреннюю сторону руки от плеча к запястью. Если воды под рукой не оказалось, помогут и влажные салфетки.

4. Сделайте «японский кондиционер».

Этот способ, по слухам, придумали в Японии: любой платок, лучше светлый из хлопка, намочите прохладной водой и повяжите на шею. Мало того, что это облегчает состояние дурноты и освежает, так еще и помогает снять спазм сосудов в шее, которые чаще всего и страдают на жаре. А значит, и голова будет легче, и давление в норме.

5. После работы — прохладные ванночки для ног.

Когда приходите после жаркого дня, помогите ногам: облейте ступни прохладным душем или опустите в таз с прохладной водой. Сделайте легкий массаж или покатайте ступнями шарик, цилиндр, потопчитесь по колючему коврику. Все это вернет тонус, поддержит сосуды. А потом можно закинуть ноги на возвышение, чтобы снять отек.

КСТАТИ

Поможет точечный массаж...

- Нормализовать давление можно с помощью точечного массажа, - подсказывает к.м.н., врач-невролог Виктор Косс. - Помассируйте достаточно сильными движениями точку под носом (в течение 5-10 секунд). Потом две точки в уголках бровей (у переносицы). Еще две точки: на затылке, на границе волосяного покрова, по обе стороны от позвоночника.

...И травы

- Самая большая проблема летом - сгущение крови, - говорит к.м.н., заместитель директора Института фитотерапии Елена Корсун. - Поможет вода или чаи с травами, помогающими немного разжижать кровь. Например, настойка лимонника (пять капель на стакан) и гибискус (по вкусу). На втором месте: гипоксия мозга - нехватка кислорода, способная довести до настоящего удушья, от чего люди падают в обмороки в метро. Поэтому в жару обязательно добавляйте в чай (или заваривайте отдельно) шиповник, шалфей. Можно купить готовую настойку барбариса. На третьем месте - проблема с сосудами. Для них необходимы кардиотоники: таволга, кипрей, вербена. Их можно добавлять в обычный зеленый чай или заваривать отдельно. Эти травы обладают мягким успокаивающим действием, поэтому особенно полезны после длинного жаркого дня. Нормализовать сон помогут чай из мяты, фенхеля и лепестков роз.

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