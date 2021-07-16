«Не боишься, что тебя кинут?» Как я купил дешевую квартиру в Крыму и не нарвался на мошенников

В поисках крымского жилья корреспондент «КП» залез в горы и едва не был одурманен ароматом местных трав. Фото: Личный архив

Продолжение. Часть 1. Часть 2.

ТРЕБУЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ ПРАВДИВОСТИ

Вообще же в ходе своих поисков-исследований я убедился еще и в том, что все факты и цифры в Крыму относительны. Чтобы использовать их, требуется поправочный коэффициент. Назовем его коэффициентом правдивости.

Если в объявлении написано, что от квартиры до моря 10 минут прогулочным шагом, смело умножайте это время на 2 в одну сторону и на 2,5 - в другую, ведь возвращаться с пляжа вам придется в гору.

Если сообщают, что до центра населенного пункта от вашего подъезда столько-то метров, поправка должна быть совершенно другой, потому что продаваемая квартира может оказаться даже не в этом населенном пункте.

Скажем, «расположенная в Феодосии» двушка, когда я начал выяснять подробности, мгновенно «переехала» в поселок Приморский на 15 километров восточнее.

- Ну а что такого? - отреагировала на мое недоумение владелица жилья. - Мы же входим в городской округ Феодосия!

У ТОЙ ГОРЫ, ГДЕ СИНЯЯ ПРОХЛАДА

Но удача приходит к настойчивым и целеустремленным (это я про себя, если что).

Дней через десять после начала моего рафтинга по сайтам о продаже недвижимости сразу на нескольких я обнаружил один и тот же объект. Да это же как раз то, что мне надо!

Двухкомнатная квартира в курортном поселке Партенит (Южный берег Крыма, примерно посередине между Ялтой и Алуштой) в 12-этажном монолитном доме чешского проекта с подведенной оптоволоконной линией. Две большие лоджии, соединенные с комнатами. Из одной вид на Медведь-гору (Аю-Даг), из другой - на море и Партенитскую долину. Два новых лифта, один из них грузовой. Свежий ремонт. Полная меблировка и оснащение: итальянская электроплита, встроенный холодильник, проточный бойлер и стиральная машинка. По кондиционеру в каждой комнате и даже два телевизора, правда, аналоговых. Ну куплю китайскую приставку-ресивер и комнатную антенну с усилителем, комплекту красная цена 1000 рублей, зато будет 30 основных каналов…

План квартиры, которую автор наконец-то нашел.

Чуть на отшибе от шумных туристических потоков, что даже хорошо. И до моря реально 10 минут неспешным шагом. Сам проверил.

И самое главное - стоимость! Она оказалась процентов на 30 меньше реальной рыночной цены этой недвижимости.

Тут же во весь голос заблажил популярный хит группы «Веселые ребята» из середины 70-х прошлого века (композитор Д.Тухманов, автор слов В. Харитонов): «У той горы, где синяя прохлада, у той горы, где моря перезвон». Песенка-то как раз об этом поселке, правда, тогда он назывался Фрунзенским.

Знакомые юристы недоверчиво качали головой: «Тут что-то не так! Явно какой-то подвох. Не боишься, что тебя кинут?».

Конечно, я боялся. Точнее, опасался. А если уж совсем точно, не верил. Но все же позвонил по указанному номеру. Риэлтор, тоже Сергей, с сомнением в голосе спросил:

- Когда хотите посмотреть?

- Прилечу завтра, - уверенно ответил я.

- Ну тогда в 14.00 встречаемся на адресе. Кстати, и представитель хозяина будет, - кажется, моя решительность риэлтора впечатлила.

Через 12 часов я садился в «Боинг» в «Домодедове», еще спустя 3 часа вышел в новеньком аэропорту Симферополя с названием «Волна» - эта-то эмоциональная волна и гнала меня вперед, через 2 часа был уже у подъезда дома в Партените., а еще через час - в агентстве недвижимости, где внес задаток. Точнее, передал 50 тысяч агентству на ответственное хранение как гарантию сделки (см. «Кстати»).

Кстати.

ОТКУДА, ОТКУДА, ВОЗНИКАЕТ ОНО - ЭТО ЧУДО?

Спросите меня: но как же так? Ничего-ничего, и вдруг откуда ни возьмись появился такой вкусный объект?

- Ха, так тебе сильно повезло, - пояснили мне крымские друзья, которым позвонил перед полетом на полуостров. - Судя по всему, это одна из квартир, которую украинские хозяева решили все-таки сбросить.

Так оно и оказалось. В 90-е и особенно в нулевые годы украинцы массово скупали квартиры в Крыму. Кто - для того, чтобы жить постоянно, но больше - как «южную дачу» или для сдачи в летний сезон отдыхающим. После возвращения Крыма в состав России для многих украинских граждан эта недвижимость превратилась в обузу. В чемодан без ручки - и дальше нести трудно, и бросить жалко.

Уезжая на Украину, предыдущий владелец оставил всю мебель и технику (на фото - часть гостиной). Так и продал.

Поначалу-то многие думали, что российский Крым - это ненадолго, вот-вот - и все вернется обратно. Но шли годы. Над украинскими надеждами смеркалось. Путин сказал, что крымский вопрос закрыт навсегда и окончательно, новую Конституцию в этой России приняли, где что-то про нерушимость границ и территориальную целостность. Через кордон и официальную пропаганду как идеологические диверсанты прорываются тревожные новости: мост через Керченский пролив, оказывается, самый настоящий, и трасса «Таврида» - тоже, и огромный новый аэропорт «Волна» в Симферополе - это не анимация. Неужели москали все это построили, чтобы потом отдать за так?

А тут и Госкомрегистр полуострова информировал, что начинает процесс отчуждения земельных участков на приграничных территориях, то есть во всем Крыму, которыми иностранцы, включая и граждан Украины, владеть не имеют право. «А ну как не только землю, но и вообще недвижимость начнут отбирать?» - по незалежной пошла паническая волна слухов.

Еще и пандемия, когда граница с Россией закрылась, и в Крым с Украины пропускают только по путевкам на лечение или тех, у кого здесь живут близкие родственники так называемой первой линии родства: детям к отцу-матери или сестрам-братьям (или же наоборот, матерям-отцам к детям) можно, а вот уже если едешь к тетке или бабушке, на границе остановят.

И до украинских владельцев крымской недвижимости наконец-то дошло: от нее надо избавляться как можно скорее.

Вот и бывший хозяин моей крымской квартиры поспешил. Мало того, что есть ограничения на въезд с российской стороны, так ему еще и украинские власти запрещают в «оккупированный Крым» ездить, поскольку он госслужащий. Так что в своей собственной квартире бедолага не был уже семь лет - с весны 2014-го. Хорошо, что есть приятель, у которого в Партените мать живет, - на него и выписал доверенность.

Отсюда и гонка при оформлении сделки, и цена гораздо меньше рыночной.

Окончание следует.