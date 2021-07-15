Петр Мамонов знал: "Смерти нет. Мы жизнь проживаем, чтобы в вечность уйти"

Так говорил Мамонов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Мы собрали мудрости Петра Мамонова, высказанные в интервью "КП".

О РЕЛИГИИ:

Религиозные установки - всегда вещь, сопряженная с фанатизмом, но это неправильно. Для меня христианство - вообще не религия. Я всем своим существом вижу, что это просто правда, и лично я от нее очень далек.

ОБ ИДЕАЛЕ

Идеал - это что-то недостижимое. Обычный-то человек «был отстранен от древа жизни дьявольским советом», как пишет прекрасный преподобный Исаак Сирин. А древо жизни - это любовь Божья. Без любви жить нельзя, человек задохнется. Для людей, которые вдумчиво и нормально живут, любовь - единственная истина и Бог.

О ЖИЗНИ

Жизнь так же и идет, как у всех, - по кочкам. Изо всех сил я стараюсь работать только в одном направлении - чтобы, не дай Бог, никого не обидеть. Чтобы со всеми был мир. Мы все очень зависимые люди. Именно друг от друга, а не от денег, не от удачи.

ОБ УСТАНОВКАХ

В чем задача - стать добрым человеком. Исправиться хотя бы к концу жизни.

Нет такого слова «не могу». Есть слово «не хочу». Не хочется отказываться от удобных, накатанных, якобы беспечальных дорог. Хотя любой грех оканчивается расплатой.

О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Если с человеком приятно общаться, значит, он чего-то в себе достиг ценой внутренней работы. Думаете, хорошие люди просто так рождаются? Фиг-то! Я таких не видел, которые без внутренней работы не стали бы добрыми и приемлемыми, ну просто порядочными людьми, которые не стырят кошелек, если его оставить на видном месте.

О СМЕРТИ

Ребеночек живет в утробе у мамы девять месяцев, чтобы выйти в жизнь. Так и мы - жизнь проживаем для того, чтобы в вечность уйти. Смерти нет; человек - это луч без начала и без конца.

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Петр Мамонов - был прекрасным актером и музыкантом. И еще он был бы прекрасным, самым лучшим на земле священником. Все его интервью, данные за последние 20 лет - о Боге и о религии, и он умел говорить об этом, как никто другой; слушать его можно было бесконечно, потому что он был златоустом. 15 июля 2021 года Мамонова не стало - он умер от последствий коронавируса (подробности)