Российские власти объяснили, почему ведут переговоры с «Талибаном»*

Представители талибов* приехали в Москву на переговоры, по завершении которых дали пресс-конференцию. Фото: REUTERS

Группировка «Талибан»* признана в России террористической организацией и официально запрещена в нашей стране. Однако, несмотря на такой статус, высокопоставленные представители талибов* спокойно приехали в Москву на переговоры, по завершении которых даже дали пресс-конференцию.

Зачем Россия ведет переговоры с террористами, и о чем удалось договориться — об этом в интервью «РИА Новостям» рассказал специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Змаир Кабулов.

«Комсомольская правда» выбрала главное из его интервью.

О ПЕРЕГОВОРАХ С «ТАЛИБАНОМ»

- Россия может разговаривать с любой силой в Афганистане. Мы начали наводить мосты с талибами* еще семь лет назад, контактировали с ними, доводили до них позицию Москвы по тому или иному вопросу. Если бы мы пошли по пути Запада, который клеймил талибов* и обвинял их во всех грехах, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот как раз страны Запада сейчас столкнулись с такой проблемой: им просто не с кем работать в Афганистане.

ОБ ОБЕЩАНИЯХ ТАЛИБОВ

- Представители «Талибана»* дали нам гарантии, что они не станут использовать территорию Афганистана против третьих стран, в том числе России и республик Центральной Азии. Эти гарантии дал мне мулла Барадар (лидер «Талибана» - прим. Ред.) в Дохе, их подтвердила прибывшая недавно в Москву делегация. Они осознают, что для нашей страны вопрос безопасности в Центральной Азии особо чувствителен, поэтому отдельно останавливаются на нем при переговорах с Россией.

Мулла Барадар на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, прошедшей в Москве в марте 2021 г. Фото: REUTERS

ОБ ОПЛОТЕ ТЕРРОРИЗМА В АФГАНИСТАНЕ

- Ситуацией в стране может воспользоваться Исламское государство*, и это не может нас не беспокоить. Афганистан мог бы стать идеальным плацдармом для ИГИЛ* для совершения нападений на республики Центральной Азии. Но при этом движение «Талибан»* всегда было и остается непримиримым врагом ИГ*, так что его успехи на севере Афганистана как раз выбивают почву из-под ног игиловцев*.

О РОССИЯНАХ В АФГАНСКИХ ТЮРЬМАХ

- По имеющейся у нас информации, в тюрьмах Афганистана сейчас находятся 20-30 человек, которые утверждают, что имеют российские паспорта. Вероятно, они «просочились» в страну под самыми разными предлогами, как это было в Сирии, куда отправлялись некоторые наши граждане.

Талибан, ИГИЛ* - Организация признана террористической и запрещена в РФ.