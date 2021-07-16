Алиса Мон раскрыла секрет потерявшего слух Бориса Корчевникова: «Читает по титрам»

Звёзды девяностых приехали на «Славянский базар» в Белоруссию Фото: Алена МАРТЫНОВА

Звёзды восьмидесятых и девяностых в ночь на 17 июля выступят на «Славянском базаре» в Витебске: их шоу «Золотой хит» всегда одно из самых популярных на фестивале, хоть и стартует в 01:30 (!) ночи. В этом году зажигать на сцене будут Ирина Шведова и Алиса Мон, под чьи песни народ отрывается до сих пор. При этом ещё пару месяцев назад Шведову можно было встретить совсем не на сцене: в пандемию, оставшись без дохода, артистка устроилась в такси.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Наступила безработица, деваться было некуда. Многие музыканты сели за руль, и я не исключение, - призналась исполнительница хитов «Америка-разлучница» и «Белый вальс». - Раскрасила свою машину «шашечками» и поехала колесить по улицам Москвы и Подмосковья. Тогда никому нельзя было выходить на улицу, а я, можно сказать, путешествовала и наслаждалась красотами города. В тот момент я была абсолютно счастлива, потому что на одном месте сидеть не могу. Да и работы никакой не было, а я тем временем зарабатывала деньги. Сейчас это позади: меня пригласили работать режиссёром в детский музыкальный театр в Подольске, и я наконец вернулась к приятному творческому процессу.

Алиса Мон рассказала о своём опыте участия в телепередачах: на карантине исполнительница «Алмаза» поучаствовала в «Секрете на миллион» и «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Вы же знаете, у Бори большие проблемы со слухом, хотя зрителям это и незаметно: он ведёт интервью очень естественно, - отметила артистка. - Чтобы все выглядело нормально, в программе работает огромная команда. На самом деле ответы гостей Борис читает по титрам. Но при этом он слушает и реагирует очень искренне. Только не думайте, что он раскрутил меня по полной! Да, я рассказала о трёх своих мужчинах, но на самом деле их было гораздо больше. Впечатления от этого интервью остались самые приятные. А вот после «Секрета на миллион» я не заходила в Инстаграм два месяца, так меня затравили.

Кроме того, 56-летняя Мон и 62-летняя Шведова раскрыли свои секреты красоты.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Ни один косметолог не сможет помочь, если в душе вы не сохраните детскость и умение удивляться этой жизни, - поделилась Алиса Мон. - Я каждый день стараюсь найти момент, в который я бы сказала: «Вау!». При этом здоровым образом жизни не слишком-то увлекаюсь: есть и недосыпы, и усталость, и всякие переборы…

«Мы так выглядим просто потому, что всю жизнь занимаемся любимым делом», - заверила журналистов Ирина Шведова.