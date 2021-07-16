Лолита впервые раскрыла диагноз дочери: в генах певицы нашли страшные болезни

Выяснилось, что певица является носителем сразу двух генетических заболеваний. Фото: Екатерина Чичеткина/InterMedia

Лолита Милявская пять раз была замужем. Но ни в одно браке у нее не было детей. Свою единственную дочь Еву певица родила 3 ноября 1998 года. Девочка с младенчества жила с бабушкой в Киеве. Имя отца наследницы артистка не называет. А на днях раскрыла диагноз Евы.

Лолита Милявская сдала ДНК-тест и узнала все о своих генах. Все произошло на съемках "ДНК-шоу".

Выяснилось, что певица является носителем сразу двух генетических заболеваний, которые могут перейти детям. Речь идет о фенилкетонурии - это тяжелейшая умственная отсталость вплоть до идиотии и синдроме Жакена. Это тяжелое поражение мозга, печени и сердца.

Кроме того, звезда эстрады впервые обнародовала диагноз 22-летней дочери Евы. "Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема из-за недоношенности", - поведала вокалистка в эфире программы на телеканале "Пятница!" и видеосервисе Premier.

Она отметила, что у Евы не аутизм, а синдром Аспергера. "Его поставили не так давно. Это проявляется иногда зацикленностью на предмете, необходимостью что-то вертеть в руках. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, она могла встать за кулисами и плакать: «Мамочке больно, мамочке больно». Она была совсем маленькая, года четыре", - рассказала Милявская.

Сейчас у Евы уже нет таких переживаний. Она с удовольствием слушает грустные песни и шансон.

К слову, Лолита проходит тест не в первый раз. Артистка ранее рассказывала о том, что мало восприимчива к различного рода вирусам. Именно поэтому, как считает звезда, она не заболела ковидом.

Отметим, Лолита Милявская старательно ограждает дочь от внимания общественности. Она редко публикует фото с ней и давно не выводит ее в свет. Поп-звезда родила дочь будучи десять лет в отношениях с Александром Цекало. Спустя годы Лолита призналась, что девочка от другого мужчины. Александр знал об этом и дал Еве свою фамилию.