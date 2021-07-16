Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире16 июля 2021 15:24

«Люди постоянно звонят в службу спасения, но мы не можем помочь всем»: Немцы в ужасе от наводнения, разыгравшегося в первый день каникул

Больше тысячи человек пропали без вести, улицы усеяны телами утонувших животных
Мария БЕРК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самый серьезный удар стихия нанесла по западной части Германии.

Самый серьезный удар стихия нанесла по западной части Германии.

Фото: REUTERS

Европу продолжает терзать циклон «Берндс», пришедший на смену жаре. Проливные дожди не прекращались почти сутки. Из берегов вышли реки, которые затопили улицы городов, превратив их в уродливое подобие венецианских каналов.

Самый серьезный удар стихия нанесла по западной части Германии. Там жертвами природной аномалии стали 103 человека, сообщает Bild. О судьбе более 1,3 тысяч человек до сих пор ничего неизвестно.

Дрон сделал снимки последствий смертельного наводнения в западном штате

Наиболее пострадавшими регионами стали земля Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальце. Дожди размывают дороги и автотрассы, оказались подтоплены тысячи домов, некоторые постройки были целиком разрушены.

Дожди размывают дороги и автотрассы, оказались подтоплены тысячи домов, некоторые постройки были целиком разрушены.

Дожди размывают дороги и автотрассы, оказались подтоплены тысячи домов, некоторые постройки были целиком разрушены.

Фото: REUTERS

Из-за большого объема осадков небольшие реки Пауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт превратились в стремительные полноводные потоки, подхватывавшие припаркованные автомобили и уносившие их вниз по течению. Из своих берегов вышел Рейн и его притоки Ар и Мозель. Пожарные бригады эвакуировали людей из подтопленных домов, подчас это происходило через окна верхних этажей. Без электричества остаются 165 тысяч человек. Наблюдаются перебои с мобильной связью.

- В диспетчерскую поступают экстренные звонки, но часто мы просто не можем оказать помощь, - сетуют власти коммуны Эрфтштадт-Блессем, которая располагается в 40 км от Кельна.

Смотреть видеосюжет
Последствия наводнения в Германии
Последствия наводнения в Германии

Местные жители, вышедшие сегодня на улицы своих городов, чтобы оценить ущерб, нанесенный природой, обнаруживали не только обломки деревьев, стройматериалов и горы мусора, но и тела утонувших животных, в частности, было найдено несколько погибших оленей.

- Вчера должны были начаться долгожданные летние каникулы. Мы с нетерпением ждали этого дня после напряженного учебного года. А он был непростым: экзамены, маски, локдаун, домашнее обучение - коронный год. А теперь вот это! Из-за наводнения многое находится в руинах. Дома и квартиры затоплены, многие подстройки разрушены. Люди, доставленные в приюты, не знают, что их ждет, когда они вернутся домой, - написала пользовательница по имени Бьянка.

Метеорологическая служба ФРГ (DWD) предупреждает, что непогода продолжится на западе страны и в пятницу. В Рейнланд-Пфальце и Сааре ожидают грозы с проливным дождем, к этому добавится град и штормовой ветер.

Метеорологическая служба ФРГ (DWD) предупреждает, что непогода продолжится на западе страны и в пятницу.

Метеорологическая служба ФРГ (DWD) предупреждает, что непогода продолжится на западе страны и в пятницу.

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших. Также она отметила, что в ближайшие дни власти смогут наконец-то оценить масштаб бедствия. Сейчас штабом по борьбе с последствиями ЧС руководят представители МВД и президиума правительства. Минобороны Германии привело в повышенную боеготовность армейские подразделения по всей стране. В случае необходимости местные власти смогут обратиться в близлежащие военные части и запросить помощь.

При этом местные жители пострадавших районов умоляют остальных немцев не приезжать к ним до тех пор, пока идет разбор завалов и поиск пропавших без вести.

- Дорога, ведущая в город, только одна и она должна оставаться свободной на случай чрезвычайной ситуации, - пишет житель Мозелькерна Томас Хорцелла.

Эвакуация из немецкого Альтенара продолжается из-за наводнения
При этом местные жители пострадавших районов умоляют остальных немцев не приезжать к ним до тех пор, пока идет разбор завалов и поиск пропавших без вести.

При этом местные жители пострадавших районов умоляют остальных немцев не приезжать к ним до тех пор, пока идет разбор завалов и поиск пропавших без вести.

Фото: REUTERS

Западная пресса утверждает, что циклон «Берндс» - результат глобального потепления. Поскольку деятельность человека провоцирует климатические трансформации, то это приводит к повышению температуры на планете. В результате более теплая атмосфера удерживает больше влаги, которая выпадает на землю в виде ливней.

КАРТИНА ДНЯ