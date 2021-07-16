«Люди постоянно звонят в службу спасения, но мы не можем помочь всем»: Немцы в ужасе от наводнения, разыгравшегося в первый день каникул

Самый серьезный удар стихия нанесла по западной части Германии. Фото: REUTERS

Европу продолжает терзать циклон «Берндс», пришедший на смену жаре. Проливные дожди не прекращались почти сутки. Из берегов вышли реки, которые затопили улицы городов, превратив их в уродливое подобие венецианских каналов.

Самый серьезный удар стихия нанесла по западной части Германии. Там жертвами природной аномалии стали 103 человека, сообщает Bild. О судьбе более 1,3 тысяч человек до сих пор ничего неизвестно.

Наиболее пострадавшими регионами стали земля Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальце. Дожди размывают дороги и автотрассы, оказались подтоплены тысячи домов, некоторые постройки были целиком разрушены.

Дожди размывают дороги и автотрассы, оказались подтоплены тысячи домов, некоторые постройки были целиком разрушены. Фото: REUTERS

Из-за большого объема осадков небольшие реки Пауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт превратились в стремительные полноводные потоки, подхватывавшие припаркованные автомобили и уносившие их вниз по течению. Из своих берегов вышел Рейн и его притоки Ар и Мозель. Пожарные бригады эвакуировали людей из подтопленных домов, подчас это происходило через окна верхних этажей. Без электричества остаются 165 тысяч человек. Наблюдаются перебои с мобильной связью.

- В диспетчерскую поступают экстренные звонки, но часто мы просто не можем оказать помощь, - сетуют власти коммуны Эрфтштадт-Блессем, которая располагается в 40 км от Кельна.

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Местные жители, вышедшие сегодня на улицы своих городов, чтобы оценить ущерб, нанесенный природой, обнаруживали не только обломки деревьев, стройматериалов и горы мусора, но и тела утонувших животных, в частности, было найдено несколько погибших оленей.

- Вчера должны были начаться долгожданные летние каникулы. Мы с нетерпением ждали этого дня после напряженного учебного года. А он был непростым: экзамены, маски, локдаун, домашнее обучение - коронный год. А теперь вот это! Из-за наводнения многое находится в руинах. Дома и квартиры затоплены, многие подстройки разрушены. Люди, доставленные в приюты, не знают, что их ждет, когда они вернутся домой, - написала пользовательница по имени Бьянка.

Метеорологическая служба ФРГ (DWD) предупреждает, что непогода продолжится на западе страны и в пятницу. В Рейнланд-Пфальце и Сааре ожидают грозы с проливным дождем, к этому добавится град и штормовой ветер.

Метеорологическая служба ФРГ (DWD) предупреждает, что непогода продолжится на западе страны и в пятницу. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших. Также она отметила, что в ближайшие дни власти смогут наконец-то оценить масштаб бедствия. Сейчас штабом по борьбе с последствиями ЧС руководят представители МВД и президиума правительства. Минобороны Германии привело в повышенную боеготовность армейские подразделения по всей стране. В случае необходимости местные власти смогут обратиться в близлежащие военные части и запросить помощь.

При этом местные жители пострадавших районов умоляют остальных немцев не приезжать к ним до тех пор, пока идет разбор завалов и поиск пропавших без вести.

- Дорога, ведущая в город, только одна и она должна оставаться свободной на случай чрезвычайной ситуации, - пишет житель Мозелькерна Томас Хорцелла.

При этом местные жители пострадавших районов умоляют остальных немцев не приезжать к ним до тех пор, пока идет разбор завалов и поиск пропавших без вести. Фото: REUTERS

Западная пресса утверждает, что циклон «Берндс» - результат глобального потепления. Поскольку деятельность человека провоцирует климатические трансформации, то это приводит к повышению температуры на планете. В результате более теплая атмосфера удерживает больше влаги, которая выпадает на землю в виде ливней.