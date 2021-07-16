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В мире16 июля 2021 9:25

«Мы никогда не видели такой катастрофы. Это действительно ужасно»: Часть Европы ушла под воду, ливни прогнозируют снова

Во многих регионах царит хаос, точное число жертв пока невозможно подсчитать
Авторы (2):
Юрий МАЙБОРОДА
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Точное количество жертв стихии неизвестно до сих пор.

Точное количество жертв стихии неизвестно до сих пор.

Фото: REUTERS

Циклон «Бернд» принес мощные ливни, наполнившие Рейн и его притоки. Результатом стало сильнейшее наводнение, приведшее к человеческим жертвам и разрушениям в Германии и Бельгии. По данным, опубликованным немецкими властям, подтверждена гибель 59 человек, еще 1300 пропали без вести. Власти не теряют надежды, что числящиеся пропавшими люди живы, а причина их молчания – проблемы со связью в наиболее пострадавших регионах.

В немецкой полиции заявляют, что во многих местах царит настоящий хаос, который не позволяет определить точное количество жертв.

По данным, опубликованным немецкими властям, 1300 человек числятся пропавшими без вести.

По данным, опубликованным немецкими властям, 1300 человек числятся пропавшими без вести.

Фото: REUTERS

В соседней с ФРГ Бельгии жертвами наводнения стали, по меньшей мере, 6 человек. Уровень воды понимается в ряде регионов Франции, Швейцарии и Нидерландов, передает BBC.

В Германии вода поднялась выше первых этажей домов. По дорогам в буквальном смысле плывут деревья, машины и груды мусора, разрушено несколько мостов. Сельские районы затоплены водой практически целиком, городские и деревенские улицы превратились в бурлящие реки.

Эвакуация из немецкого Альтенара продолжается из-за наводнения

Это наводнение – одно из самых крупных за последние полвека. Оно стало причиной перебоев с электричеством и подачей питьевой воды. Во многих населенных пунктах закрыты школы и общественные службы. В ФРГ наиболее пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

В районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. Для спасения людей, попавших в ловушку стихии, направлены вертолеты – они эвакуируют пострадавших прямо с крыш домов. Посильную помощь пытаются оказать добровольцы.

Сильное наводнение обрушилось на бельгийскую провинцию Льеж

Спасательные службы принимают многочисленные мольбы и крики о помощи, а также просьбы найти пропавших. Людей просят присылать любую, способную помочь спасателям информацию, включая видео и фото.

В соцсетях публикуют кадры эвакуации отчаявшихся людей и разрушений, нанесенных стихией.

- Есть погибшие, пропавшие без вести, многие все еще находятся в опасности. Мы никогда не видели такой катастрофы. Это действительно ужасно, - заявила премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер.

В городе Золлинген 82-летней немец провалился в затопленный подвал своего дома. Его удалось эвакуировать и доставить в больницу, но так и не пришедший в сознание мужчина скончался.

В Кельне в затопленных подвалах обнаружены два человека, также, по всей видимости, угодивших в ловушку.

Виновником всех бед стал принесший сильные ливни циклон.

Виновником всех бед стал принесший сильные ливни циклон.

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, завершающая свой прощальный визит в США, назвала происходящее в Германии катастрофой.

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- Мысленно я рядом с жителями затопленных районов земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Я хочу выразить вам свою поддержку и солидарность. Мои европейские коллеги прислали мне множество сообщений о том, что там происходит. Они тоже выражают солидарность с Германией и предлагают нам помощь, – сказала она.

Президент России Владимир Путин направил Меркель соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения.

Больше других пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Больше других пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Фото: REUTERS

Как рассказали российские дипломаты, работающие в Германии, сообщений о возможных жертвах среди россиян, находящихся сейчас в зоне наводнения, в дипмиссию пока не поступало.

«Бернд» уже заметно ослаб и переместился на юго-запад Европы, но синоптики прогнозируют продолжение выпадения осадков.

Часто люди гибнут в затопляемых водой подвалах.

Часто люди гибнут в затопляемых водой подвалах.

Фото: REUTERS

- Дожди снова зальют Германию уже в эти выходные, - говорят синоптики. - И по самым оптимистическим прогнозам Рейн вернется в свои берега лишь в середине следующей недели.

Как минимум шесть домов обрушились в результате мощных ливней в Арвайлере

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