«Мы никогда не видели такой катастрофы. Это действительно ужасно»: Часть Европы ушла под воду, ливни прогнозируют снова

Точное количество жертв стихии неизвестно до сих пор. Фото: REUTERS

Циклон «Бернд» принес мощные ливни, наполнившие Рейн и его притоки. Результатом стало сильнейшее наводнение, приведшее к человеческим жертвам и разрушениям в Германии и Бельгии. По данным, опубликованным немецкими властям, подтверждена гибель 59 человек, еще 1300 пропали без вести. Власти не теряют надежды, что числящиеся пропавшими люди живы, а причина их молчания – проблемы со связью в наиболее пострадавших регионах.

В немецкой полиции заявляют, что во многих местах царит настоящий хаос, который не позволяет определить точное количество жертв.

По данным, опубликованным немецкими властям, 1300 человек числятся пропавшими без вести. Фото: REUTERS

В соседней с ФРГ Бельгии жертвами наводнения стали, по меньшей мере, 6 человек. Уровень воды понимается в ряде регионов Франции, Швейцарии и Нидерландов, передает BBC.

В Германии вода поднялась выше первых этажей домов. По дорогам в буквальном смысле плывут деревья, машины и груды мусора, разрушено несколько мостов. Сельские районы затоплены водой практически целиком, городские и деревенские улицы превратились в бурлящие реки.

Это наводнение – одно из самых крупных за последние полвека. Оно стало причиной перебоев с электричеством и подачей питьевой воды. Во многих населенных пунктах закрыты школы и общественные службы. В ФРГ наиболее пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

В районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. Для спасения людей, попавших в ловушку стихии, направлены вертолеты – они эвакуируют пострадавших прямо с крыш домов. Посильную помощь пытаются оказать добровольцы.

Спасательные службы принимают многочисленные мольбы и крики о помощи, а также просьбы найти пропавших. Людей просят присылать любую, способную помочь спасателям информацию, включая видео и фото.

В соцсетях публикуют кадры эвакуации отчаявшихся людей и разрушений, нанесенных стихией.

- Есть погибшие, пропавшие без вести, многие все еще находятся в опасности. Мы никогда не видели такой катастрофы. Это действительно ужасно, - заявила премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер.

В городе Золлинген 82-летней немец провалился в затопленный подвал своего дома. Его удалось эвакуировать и доставить в больницу, но так и не пришедший в сознание мужчина скончался.

В Кельне в затопленных подвалах обнаружены два человека, также, по всей видимости, угодивших в ловушку.

Виновником всех бед стал принесший сильные ливни циклон. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, завершающая свой прощальный визит в США, назвала происходящее в Германии катастрофой.

- Мысленно я рядом с жителями затопленных районов земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Я хочу выразить вам свою поддержку и солидарность. Мои европейские коллеги прислали мне множество сообщений о том, что там происходит. Они тоже выражают солидарность с Германией и предлагают нам помощь, – сказала она.

Президент России Владимир Путин направил Меркель соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения.

Больше других пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Фото: REUTERS

Как рассказали российские дипломаты, работающие в Германии, сообщений о возможных жертвах среди россиян, находящихся сейчас в зоне наводнения, в дипмиссию пока не поступало.

«Бернд» уже заметно ослаб и переместился на юго-запад Европы, но синоптики прогнозируют продолжение выпадения осадков.

Часто люди гибнут в затопляемых водой подвалах. Фото: REUTERS

- Дожди снова зальют Германию уже в эти выходные, - говорят синоптики. - И по самым оптимистическим прогнозам Рейн вернется в свои берега лишь в середине следующей недели.

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