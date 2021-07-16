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Политика16 июля 2021 16:45

Русские на Украине стали «политическим конструктом»

По мнению украинского Конституционного суда они более не имеют ни политических, ни юридических прав
Дмитрий СТЕШИНДмитрий СТЕШИН
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Суд признал конституционным «Закон об обеспечения функционирования украинского языка как государственного». В народе он уже получил название «закон о тотальной украинизации»

Суд признал конституционным «Закон об обеспечения функционирования украинского языка как государственного». В народе он уже получил название «закон о тотальной украинизации»

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

При этом, Запад демонстративно не замечает факт дискриминации 5 миллионной этнической группы – именно столько граждан Украины, самоидентифицируют себя, как «русские».

На это дежурное лицемерие обратил внимание киевский политолог Михаил Погребинский – просто связал два события, которые произошли почти одновременно. Сначала, политолог процитировал в своем аккаунте в соц.сетях итоговую декларацию, подписанную на недавней встрече Байдена и Меркель:

"В основе наших отношений лежит общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам. Вместе мы будем поддерживать верховенство закона, способствовать прозрачности и добросовестному управлению, а также поддерживать гражданское общество и независимые СМИ. Мы будем защищать права и достоинство всех людей и бороться с несправедливостью и неравенством, где бы они ни происходили"- написал политолог в Телеграм.

А следом, Михаил Погребинский процитировал определение Конституционного суда Украины. Суд этот, признал конституционным «Закон об обеспечения функционирования украинского языка как государственного», хотя 51 депутат Рады в этом усомнились. Закон приняли 25 апреля, и в народе он уже получил название «закон о тотальной украинизации». Кратко, теперь русский язык на Украине исключается из всей публичной сферы, за нарушение закона предусмотрена система штрафов и наказаний с реальными тюремными сроками. Следить за соблюдением этого закона будут специальные «языковые инспекторы».

Народным депутатам Рады, на их претензии к такому законотворчеству, Конституционный суд Украины ответил четко:

«Русскоязычные граждане Украины не представляют социальной единицы как группа, которая имеет право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, но являются политическим конструктом".

И добавили, если еще кто-то не понял:

«Любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины», — резюмировали судьи.

Можно посетовать на лицемерие западных политиков в упор не замечающих тотальной «украинизации». Ничего удивительного. В свое время Запад не просто закрывал глаза на геноцид сербов в Косово, он его оплачивал и поддерживал. Так что, нет никакой надежды, что Запад остановит или хотя бы осудит идущую «украинизацию». Можно лишь констатировать один неприятный факт. В 2010 году, президентом Украины стал человек, который обещал своим избирателям сделать русский язык вторым государственным языком Украины. Собственно, из-за этого обещания Януковича и выбрали президентом, была надежда, что «украинизация» несколько замедлится. Прошло 11 лет и русские на Украине стали из нации основателей, «политическим конструктом» лишенным юридических и политических прав. А за призыв к введению второго государственного языка на Украине, теперь полагается наказание – до 10 лет лишения свободы.

КСТАТИ

Что такое КОНСТРУКТ?

Целостная, отделяемая от других сущность реального мира, недоступная непосредственному наблюдению, но гипотетически выводимая и/или выстраиваемая логическим путем на основе наблюдаемых признаков, с достаточной степенью экспериментально и логически подтверждаемая и достоверно не опровергаемая.

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