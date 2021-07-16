Фото 74-летней жены Никиты Михалкова в коротеньких узких шортиках произвело фурор

Татьяна Михалкова появилась на публике в коротеньких узеньких шортиках Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Достоянием публики стало по-настоящему сенсационное фото. Актер Станислав Садальский разместил в блоге летний снимок, на котором можно заметить актрис Людмилу Максакову и Валентину Титову, а также супругу Никиты Михалкова.

Татьяна Михалкова появилась на публике в коротеньких узеньких шортиках. 74-летняя жена Никиты Михалкова дополнила свой летний образ красной широкополой шляпой и в тон ей шелковой блузкой с бантом на шее.

Рядом с бывшей моделью позируют актрисы Людмила Максакова и Валентина Титова. Первой - 80 лет, а второй - 79. Дамы одеты в модные легкие платья. В руках у них - сумочки. "Лично мне очень важно кому-нибудь принадлежать, но так чтобы не использовали...", - написал в блоге под фотографией Станислав Садальский.

Снимок произвел фурор среди подписчиков артиста. Особенно поклонники оценили внешний вид Михалковой.

"Эти женщины могут себе позволить все", "Им ничего никому не надо доказывать. Молодцы!", "Не потеряли вкус к жизни", "Я в шоке немного", "Все же интересно, бывших спортсменов и манекенщиц в начале карьеры держит в тонусе образ жизни или генетика?", "И бантик есть, и шорты есть, и шляпы есть и общение есть - все есть и им хорошо, а это главное. И пусть будет - заслужили, молодцы!", "При таких шикарных формах, как у Дамы в красном, шорты особо подчеркивают красивые ножки, хоть и бывшей модели", "Дай бог всем так выглядеть в их возрасте!", - делятся мнением фолловеры.

Напомним, Татьяна Михалкова была одной из самых популярных манекенщиц. Попала она на подиум совершенно случайно. Однажды Михалкова возвращалась домой по Кузнецкому мосту. Была расстроена, потому что ее не приняли на работу в Авиационный институт. Ей отказали из-за неподобающего внешнего вида - красавица носила слишком короткие для потенциального наставника молодежи юбки и распущенные длинные волосы. Заметив объявление о наборе манекенщиц в Общесоюзный Дом Моделей одежды, решилась зайти на кастинг. Члены худсовета ее кандидатуру единодушно одобрили, оценив красоту претендентки. Неожиданно для себя самой она стала манекенщицей. Татьяна блистала на подиуме не только в России, но и за рубежом.