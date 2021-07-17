Три упражнения для восстановления легких после коронавируса: Их можно делать даже лежа

После того, как вы поправились от ковида, начинайте делать несложную дыхательную гимнастик Фото: Shutterstock

Свыше 5 миллионов человек в нашей стране уже переболели коронавирусом. У многих из них болезнь оставила следы в легких, забивая их тромбами и лишая возможности выполнять дыхательную функцию. Коронавирусная пневмония вызывает разрушения, которые на компьютерной томографии дают эффект «мутного стекла», когда большая часть органа просто не способна работать нормально. По степени разрушения легких на КТ больных подразделяют на четыре группы тяжести. Врачи борются за жизни всех, и, бывает, вытаскивают с того света даже тех, у кого КТ4, то есть до 100 процентов поражения легких.

По опыту пульмонологов, существенную часть негативных последствий обратима, если в первый год после заболевания предпринимать интенсивные попытки реабилитации.

Поэтому после того, как вы поправились от ковида, начинайте делать несложную дыхательную гимнастику, даже если чувствуете себя крайне слабо. Один из примеров - несложные три упражнения - показали в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Известная телеведущая Елена Малышева вместе со своим коллегой, неврологом, мануальным терапевтом Дмитрием Шубиным научили телезрителей восстановительной дыхательной гимнастике, которую могут делать люди самой разной физической формы. Те, кто пока не в силах встать, могут выполнять те же упражнения прямо лежа в постели. Или сидя, если позволяет ваше состояние. Те, кто бодр, разрабатывают легкие стоя.

1. Дыхание диафрагмой. Встаньте прямо. Сложите сцепленные руки на животе. На четыре счета глубоко вдохните, почувствуйте руками, как раздулся живот. Если можете, задержите ненадолго дыхание, и глубоко выдохните, контролируя руками, как сдувается стенка брюшины.

Повторяйте не торопясь 2 минуты.

2. Поднимите руки перед собой на уровень груди и разведите назад, насколько сможете. В идеале так, чтобы лопатки сошлись. Но если движение дается вам с трудом, не надо сразу ставить рекорды - разведите, насколько сможете. Пока разводите, делайте глубокий вдох. Почувствуйте, как расправилась диафрагма, как заполнились воздухом легкие. Затем выдох, как будто выжимаете все до последнего глотка воздуха. Обхватите себя руками, как будто обнимаете. Затем повторить. На разведении рук - глубокий вдох. На сведении - выдох.

Повторяйте не торопясь 2 минуты.

3. Это упражнение лучше начинать делать тогда, когда уже уверенно стоите на ногах. Поставьте их шире плеч для устойчивости, поднимите вверх прямые руки, смотрим на ладони. Глубоко вдыхаем. Почувствуйте, как распрямляются и работают ваши легкие. Затем медленно выдыхаем, опуская руки, как бы придавливая воздух прессом.

Повторяйте не торопясь в течение 1 минуты.

Важно!

На первой неделе после выписки занимайтесь указанное время три раза в день.

На второй неделе увеличьте продолжительность упражнений в два раза.

На третьей неделе при нормальном самочувствии каждое из упражнений можно повторять по пять минут. Весь комплекс проделывайте трижды в день.