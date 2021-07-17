Была безутешна и тихо плакала: вдова Петра Мамонова почернела от горя на похоронах артиста

Проститься с музыкантом пришли сотни его поклонников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония началась в 9.30 утра. Закрытый гроб под стеклянной крышкой был установлен в центре храма. Рядом на стульях сидели сын Петра Мамонова Иван и вдова Ольга. Она потемнела от горя - была безутешна, прикрывала лицо руками, тихо плакала.

Рядом на стульях сидели сын Петра Мамонова Иван и вдова Ольга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проститься с музыкантом пришли сотни его поклонников, среди них - и друзья, и коллеги. На вопрос, что для них Пётр Мамонов, люди отвечали: это человек-театр, человек-музыка, живая эмоция и вещь в себе. Всё в нем ярко и необычно: его эпатажные концерты и редкие, но гениальные работы в кино, всевозможные зависимости и лечение от них, спасение в вере и отшельничество в подмосковной деревне - весь его земной путь, который сам Мамонов определил как сложный путь комариными шажками в царствие небесное.

Прощание прошло в Донском монастыре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совершился чин отпевания новопреставленного Петра. Невероятной красоты церковное многоголосье просило Господа простить ему все прегрешения, помиловать и сотворить вечную память...

Александр Залдостанов (Хирург) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зайти в храм почти невозможно. Слишком много людей, кто-то в масках на лицах, но многие – без. Люди подходят и целуют крышку гроба, как будто бы нет никакой эпидемии. Распорядительный мужчина постоянно протирает крышку антисептиком. Много цветов. Рядом с вдовой сидит режиссер Павел Лунгин, который назвал Петра Мамонова особенным человеком, таких людей он не встречал прежде и, вряд ли, встретит когда-то еще. Потом режиссер о чём-то важном и сущностном говорил с духовником Мамонова святым отцом Космой.

Дмитрий Дюжев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Именно режиссер Павел Лунгин открыл в Петре Мамонове большого драматического актера. Он снял его в трёх своих фильмах – «Такси-блюз», «Остров», «Царь». Роль монаха отца Анатолия из "Острова" считается лучшей в фильмографии Мамонова. В 2006 он получил за нее кинопремию «Золотой орёл» и «Ника». Был на прощании и "отец Иов" - актёр Дмитрий Дюжев. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов тоже пришел в Донской монастырь проститься с Петром Мамоновым.

В 11.30 гроб вынесли из храма, следом шли люди с поднятыми в руках телефонам – снимали. Зачем это? Суета сует… На самом деле жизнь уходит на подготовку к вечности, если это так, то мы живем недаром - говорил Пётр Мамонов.

В Москве в Донском монастыре прошло прощание с актером и музыкантом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похороны Петра Николаевича состоятся сегодня же в городе Верее.

Напомним, известный российский музыкант и актер Петр Мамонов умер вечером 15 июля в возрасте 70-ти лет. Последние дни жизни он провел в инфекционной больнице в Коммунарке, лечился там от ковида. Он лежал в реанимации в коме на аппарате ИВЛ, у него развился сепсис из-за осложнений после коронавирусной инфекции.

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