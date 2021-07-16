Вдова Петра Мамонова: «Ковид я из Москвы привезла, а Петя не сделал прививку»

Вечером 15 июля в больнице в Коммунарке умер Петр Мамонов. 70-летний музыкант провел в инфекционном госпитале почти три недели, две из которых - в состоянии искусственной комы. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Вечером 15 июля в больнице в Коммунарке умер Петр Мамонов. 70-летний музыкант провел в инфекционном госпитале почти три недели, две из которых - в состоянии искусственной комы. Отказывали почки, развился сепсис из-за коронавирусной инфекции. Все понимали: шансов спастись не много. С ковидом не справляются порой молодые и здоровые. А у Мамонова – больное сердце, два года назад он пережил обширный инфаркт, врачи его чудом спасли - сделали шунтирование сердца.

Но даже понимая все это, для близких Петра Мамонова его смерть от COVID-19 стала большим потрясением.

В последние годы он жил затворником в загородном доме. Никуда не ездил, мало с кем встречался. Практически превратился в отшельника.

Как к нему мог проникнуть ковид?

- Пётр не делал прививку, ни он не сделал, ни я, - сказала нам его вдова Ольга Мамонова. - Теперь жалею. Два года назад ему сделали операцию на сердце после обширного инфаркт. Его спас хирург Давид Георгиевич Иоселиани. Пётр берегся. Никуда особо не выезжал. Мне трудно сказать, где он мог заразится ковидом. Скорее всего, я из Москвы привезла. Я в Москву часто езжу, там ныряю в метро. А потом - обратно в машину. Руль-то у нас с ним один. Думаю, так он и заразился - через руль в нашем автомобиле. Это единственное объяснение, которое я нашла. Да это неважно теперь…

17 июля в 9.30 в Соборе Донского монастыря пройдет чин отпевания и прощание с Петром Мамоновым. Похоронят его на Верейском кладбище в Московской области в Нарофоминском районе, там где он жил.

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