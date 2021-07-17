Студентку, которая сбила на «зебре» трех детей в Москве, отправили под домашний арест

За аварию, в которой погиб человек, Валерии грозит до пяти лет лишения свободы

17 июля 2021 Никулинский суд разбирал ходатайство следствия об аресте 18-летней студентки из Москвы. Накануне Валерия сбила троих детей на «зебре» в районе улицы Авиамоторная в Солнцеве. Пятилетний мальчик через несколько часов скончался в больнице.

Следствие не настаивало на заключении студентки под стражу. Для нее просили домашний арест. Суд удовлетворил просьбу силовиков.

— Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 сентября, — сообщили в пресс-службе Никулинского райсуда Москвы.

За смертельную аварию девушке грозит до пяти лет колонии и лишение водительских прав. За рулем она меньше года. Машину ей подарили родственники за хорошую учебу.

В пострадавшей семье пятеро детей. В день аварии к ним в гости приехали родственники из Волгограда. На прогулку отправились мать Марина, бабушка детей, два брата четырех и пяти лет и девятимесячная дочка. Младший ребенок был в коляске, а старшие на самокате и беговеле.

Они переходили по «зебре» без светофора. Водитель крайней правой полосы притормозил, а Валерия на Mazda 3 не заметила пешеходов и сбила детей. Местные жители рассказывают, что дорога в этом месте спроектирована таким образом, что из машин не видно людей на «зебре».

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