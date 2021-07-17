Киев грозит Западу разворотом от Европы

Но как быть с Конституцией, в которой прописано движение в ЕС? Придется, наверное, переписать еще раз Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Запад будет наказан за предательство Украины и идеалов, за которые стоял Майдана. Такова суть заявлений советника главы офиса президента Украины, советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Алексея Арестовича. «Адекватные» украинские политики раньше любили рассуждать на тему, что Россия потеряла Украину. Неадекватные, которые и рулят страной все последние годы, стали угрожать Западу, что он тоже может потерять Незалежную. Что неизбежно произойдет в том случае, если начнут наставить на выполнении Минских соглашений и имплементации «формулы Штайнмайера».

- Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте «формулу Штайнмайера». Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? – спросил Арестович и тут же сам ответил на этот вопрос. – И уходим к Китаю.

Произойдет это, по его словам, и в том случае, если встреча Зеленского и Байдена закончится безрезультатно для Киева.

- Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно, - перечислял Арестович, явно млея от богатства выбора, стоящего перед Украиной. - Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков.

Почему Китай должен предпочесть обрушение отношений стратегического партнерства с Россией ради какого-то умозрительного партнерства с Украиной, Арестович объяснять не стал. По всей видимости, он просто и не знает, какие отношения связывают Москву и Пекин. Но, действительно, всякие мелочи могут лишь помешать Украине шантажировать Запад существующей лишь в воспаленном мозгу «щеневмерликов» угрозой. Тем более, что Арестович оставляет для Запада «спасительную», по его мнению, возможность. Которой США и прочие их союзники смогут воспользоваться для того, чтобы не настраивать Незалежную против себя, но исключительно в случае предоставления «очень серьезных гарантий».

- Это, там, кредит миллиардов десять долларов или прямая помощь, это серьезные вливания в безопасность и экономику, это статус основного союзника США вне НАТО, - объяснил Арестович буквально на пальцах (наверное, чтобы странам Запада стало понятней), но обозначил, что озвученные им пункты не носят окончательный характер. - Ну, я не знаю, какой должен быть порог этих гарантий, чтобы мы на это пошли.

Разочарование в Западе в последнее время все больше захлестывает украинский политикум. Новый пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров публично пожаловался на отсутствие конкретных итогов для Украины от переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. И это несмотря на то, что Киев на протяжении уже нескольких месяцев усиленно продвигает тезис «ни слова об Украине без Украины». А в переговорах лидеров Германии и США в Вашингтоне никто из Незалежной, как известно, не участвовал. Впрочем, однако, Киев был бы вполне удовлетворен, если бы Берлин и Вашингтон вписались за Украину вплоть до вооруженного конфликта с Россией.

Теперь, по мысли «сумеречных гениев» из Незалежной, это может и должен для Украины сделать Китай. Зачем это Пекину, их можно не спрашивать – все равно объяснить не смогут. Но одно можно сказать со стопроцентной уверенностью – украинцев и тут ждет большое разочарование. Придется, по всей видимости, им переориентироваться на Африку.

Но как быть с Конституцией, в которой прописано движение в ЕС? Придется, наверное, переписать еще раз, обозначив в качестве цели Африканский союз. Тем более, что по экономическим параметрам Украина к странам этого союза уже гораздо ближе, чем к государствам ЕС.

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