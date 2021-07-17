Проклятье Зеленского

Зеленский недавно в Германии побывал. И Германию теперь чуть не смыло Фото: REUTERS

Сразу скажу, я – человек материалистического мировоззрения. Но не могу не признать, что в нашем мире существует нечто такое, что с позиций материализма не может быть объяснено никак. Одно из таких проявлений нематериализма в материальном мире – феномен Зеленского. Куда бы он ни приехал с визитом, там вскоре после его отъезда случаются всякие несчастья и даже катастрофы.

Вспомните, Владимир Зеленский прилетел с визитом в Штаты. Встретился с Трампом, а после этого Трампу объявили импичмент. Нет, я помню, что голосов для отстранения Трампу от власти тогда не хватило, но выборы-то президент США проиграл, а импичмент внес в это дело очень немаленький вклад.

Или съездил президент Украины в Турцию, поручкался с Эрдоганом, провел переговоры, а как уехал, в Турции начались взрывы на военных складах. Серьезные такие бабахи.

Макрон принял Зеленского во Франции. И собор Нотр-Дам в Париже тут же сгорел, да так, что до сих пор восстановить не могут. Столько столетий стоял, ничто над ним властно не было. Имел все шансы переплюнуть пирамиды. Но тут Владимир Александрович приехал. И кирдык собору. На фоне этого мелкие несчастья, потрясшие Канаду и Японию после визитов Зеленского кажутся действительно мелочами.

А итоги поездки Зеленского в Оман? Съездил, поговорил, отдохнул заодно – и где султан Омана? А нет его. Скоропостижно отправился к Аллаху.

С Меркель первый раз осечка вышла у Зеленского. Ее, конечно, мелкая дрожь аж до трясучки пробрала, когда она рядом с Владимиром Александровичем стояла после переговоров, но сдюжила. Выжила. Правда, политическую карьеру пришлось похоронить после этого. Но ведь Зеленскому, похоже, этого мало показалось. Недавно он снова в Германии побывал. И Германию теперь чуть не смыло. А в придачу еще и Бельгию с Голландией.

Растет нелох, набирается опыта и сил, крепнет его разрушительный потенциал. Остается только радоваться, что потенциальная встреча Зеленского с Путиным, если таковая произойдет, пройдет на территории какой-либо третьей страны. Но на месте страховых компаний, я бы это третье государство, страховать бы не стал.

Я вот как-то совсем не удивлен, что Вашингтон, как говорят, поначалу опрометчиво пригласивший Зеленского посетить США в июле, теперь пытается всячески оттянуть свой конец, перенеся прием Зеленского, как пишут, на август. До Байдена, похоже, дошло, какому риску он себя подвергает. Может, он попытается еще перенести встречу с Зеленским на сентябрь или октябрь. Но это вряд ли ему удастся, потому что там уже Камала Харрис может не дотерпеть. Не понимают глупые, что Зеленский уже стал явлением такого масштаба, что одним старичком может и не удовлетвориться. Так что, запасаемся покорном, устраиваемся поудобнее, когда Зеленский прилетит в Вашингтон, ждём тайфунов, ураганов, смерчей, цунами, замерзания крокодилов во Флориде и смертей медведей на Аляске от удушающего зноя. Цена президентства для Камалы может оказаться слишком большой для ее страны.

Добро пожаловать, Владимир Александрович! Но только куда-нибудь в другое место. По крайней мере, пока наука не сможет объяснить этот феномен и не снимет с фигуры нынешнего президента Украины зловещий ореол всадника Апокалипсиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запретили заходить в магазины: Украина докатилась до открытого апартеида в отношении русских

В областном центре Черновцы россиянам запрещено входить в магазины (подробнее)