США планировали захват Донецка

Окрыленный тайным знанием и возможностью реванша за 2008 год Саакашвили начал названивать президенту Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План по захвату столицы Донецкой народной республики вероятно был разработан в недрах Центрального разведуправления США. По крайней мере, это утверждает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Не уточняя, когда это случилось, он рассказал о контакте с бывшим главой ЦРУ Дэвидом Петреусом (он был уволен после скандала с передачей секретных сведений своей любовнице в 2012 году – до начала войны в Донбассе). А Петриус – голова, считает Саакашвили, ведь он еще руководил Центральным командованием вооруженных сил США. И вообще он «самый выдающийся современный генерал, реально, из живых, который выиграл реально афганскую и иракскую кампании».

Американец прислал Мишико, который в тот момент находился в штате Нью-Йорк, СМС-сообщение: «Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" - по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк. Сейчас украинцы с этими силами могут Донецк забрать», - утверждает Саакашвили.

Окрыленный тайным знанием и возможностью реванша за 2008 год политик начал названивать президенту Украины. Однако Петра Порошенко не впечатлили перспективы уличных боев, и он просто сменил тему. «Хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал как минимум», - недоумевает Саакашвили.

Можно предположить, что речь идет о времени, когда Славянск ополчение уже оставило, но пока не загнало вооруженные силы Украины в «Дебальцевский котел». Потому что после этого шансов у Киева взять Донецк уже не было. По сути, все шансы были упущены летом 2014, когда украинское командование ввязались в авантюрную попытку отвоевать границу, загоняя свои войска в окружение и неся огромные потери. Однако этот эпизод красноречиво демонстрирует участие США в конфликте не только на уровне инструкторов, но и тактического планирования. В конце концов не просто так их разведывательные беспилотники каждую неделю «висят» над линией разграничения.

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