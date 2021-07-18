Советник главы офиса президента Зеленского: Европа и Россия готовятся сделать из Украины вторую Финляндию

Глава офиса президента Украины Алексей Арестович Фото: СОЦСЕТИ

Запад уже договорился с Россией о разделе этой осенью Украины на сферы влияния. Зеленский от такого предательства в бешенстве и решил «взбрыкнуть» - он не хочет своей стране той судьбы, которую ей определили в Москве, Берлине и резиденциях собственных олигархов-предателей. Он не позволит, чтобы «Неньку» завели, как быка, на бойню. Поэтому ему и его нескольким соратникам приходится воевать со всеми.

Захватывающий и свежий сюжет страстей по Украине. Но принадлежит он не досужим политологам, которые за что купили, за то и продают, а близкому соратнику Зеленского (о чем «соратник» постоянно напоминает) - советнику главы его офиса Алексею Арестовичу, одному из «яйцеголовых» нынешней украинской власти. Все это он наговорил в пространном интервью украинскому телевизионному интернет-каналу. Причем стилистически все подавалось так, что речь не о возможностях и прогнозах, а о свершившихся фактах, на основе которых президент Украины и принимает решения. И усталая манерность Арестовича - ведь бывший артист все-таки - должна была добавить достоверность его словам.

Оказывается, «старая Европа» уже давно ищет возможности нормализовать отношения с Россией. И недавняя статься президента Путина о российско-украинских связях адресовалась именно руководству ЕС и НАТО. Там четко определено, какая Украина устроит Россию: исключительно внеблоковая и добровольно наложившая на себя «вето» на антироссийскую деятельность на своей территории. И прецедент такой в истории уже был, уточняет Арестович и называет его - финляндизация. Дескать финны после Второй мировой войны полностью зависели от СССР - и в экономике, и в вооружениях. Много чего он тут нелепого наговорил - все-таки философ, а не историк.

Журналистка, берущая интервью, позволяет себе реплику: «Но Финляндия не так плохо закончила…» Да, соглашается Арестович. Но по-военному четко (майор опять-таки) режет: Украина на финляндизацию не пойдет, не хочет. В Европе хотят (кроме Польши и прибалтов, которые понимают, чем это грозит), существенная часть американской элиты тоже «за». Россия условие поставила: только финляндизация…

- А почему нам то это не подходит - опять волнуется журналистка. Какие там плюсы, какие минусы от этой финляндизации?

И вот здесь вся глубина анализа советника офиса президента наружу и вылезла:

- Хорошее, это то, что на нас не будут нападать. Плохое, что нас продолжат разрушать…

- Хорошее - мы получим даже какие-то экономические бонусы, например, цену на газ, сохранение транзита… Плохое - будет идти бизнес-экспансия… Под видом чисто экономических проектов они (Россия) будут заводить свое политическое влияние.

- Хорошее - прекращение культурной войны, институциализация русского языка и культуры. Плохое - все это будет не в нашем варианте, а в российском.

- Хорошее - мы будем мирной страной. Плохое - мы не будем субъектом и не будем управлять своей судьбой. Такая прокладка между Западом и Россией, из которой вытягивают антропотоки (население), ресурсы…

Это же шизофрения под видом экспертизы! Не выдержала даже собеседница: «Но если на Финляндию посмотреть, то у нее вроде бы не все так плохо…»

И тут - катарсис мыслительных усилий советника офиса президента Украины. Вершина, которую простакам не взять:

- Мы глупее, чем финны. Мы менее дисциплинированы, более бардачные и мы не выдержим финляндизации… У нас нет истории побед (над русскими). Финны победили Россию в первой советско-финской войне. Пусть и морально, а не в военном смысле… И потом они еще одну моральную победу одержали, когда они смогли встретиться с реальностью и поступить сообразно ей… Мы этого не умеем.

Действительно, нынешнему руководству Украины явно далеко до бывших финских президентов, одному из которых - выдающемуся Урхо Калево Кекконену, при котором и произошла пресловутая «финляндизация» - принадлежит знаменитая формула добрососедства: «Не ищи друзей далеко, а врагов - близко». Киевские власти делают все наоборот.

Кстати, «здравые», по версии Арестовича, прибалты, знающие опасность финляндизации и выступающие категорически против нее, потому и остались бедными родственниками в ЕС, что не пошли этим путем, превратившись в «прибалтийские вымираты».

Вывод советника офиса президента Украины: «Мы не вытянем финляндизацию. Мы попадем в тотальную зависимость от России и Европы одновременно, и из этой кабалы мы уже не вылезем никогда».

Ну не жулик ли? Только что расписал, что идти путем Финляндии для Украины непосильно, потому что украинцы «умом не вышли», и заключает, что «умные финны» попали в безвыходную кабалу…

А знаете, как пошла бы финляндизация по-украински? Арестович разъясняет:

- Они (русские) вывели бы войска из Донбасса, Крым просто закрыли бы как тему. Европа выражала бы дежурное негодование, раз в полгода продлевала бы санкции… Путин бы вывел войска (из Донбасса), ему бы за это дали Нобелевскую премию, и Лаврову, и Шойгу, может, даже Меркель…

А что же с Украиной будет? «Они вытирали бы ноги об Украину: ребята, вам там, на коврике в прихожей, самое то».

Вот тут Арестович абсолютно точен: токсичность и вторичность для интересов Европы, да и мира нынешних неадекватных амбиций Украины очевидна уже всем. Да и в Киеве это, по большому счету, понимают, но боятся назвать все своими словами. Вместо этого - многоумные рассуждения об «особом пути» (по Арестовичу, после «евромайдана» Украина была способна создать «новую цивилизацию», да вороги не дозволили). Полная муть, которая должна скрыть страну-банкрота во флере непонятости и фальшивой многозначности.

Но многозначность эта сводится к одному требованию: денег дайте! Значительная часть интервью советника Арестовича - о том, какую компенсацию Украина должна и может запросить за согласие на какие-то варианты по решения собственной же проблемы. То есть главный актив Киева - шантаж, что дырочку в общей лодке посреди переправы проковыряем. Дайте, дайте!..

И обижаются, что Запад, как и Россия, «не дает ответа».