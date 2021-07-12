Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Главные тезисы

Статья получилась не маленькой, поэтому мы оставили только самое главное Фото: REUTERS

Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», где рассказал, как из единой Киевской Руси получились современная Украина и Россия. Президент вспомнил, что нынешние украинские националисты, пытаясь поссорить два близких народа, используют польские аргументы 200-летней давности. Статья получилась не маленькой, поэтому мы оставили только самое главное.

- Русские, украинцы и белорусы – наследники Древней Руси и по существу один народ.

- Возникшая в последние годы между двумя народами стена - результат и собственных ошибок, допущенных в разные периоды, и целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства.

- В 16-17 веках название «Украина» использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово «окраина» встречается в письменных источниках ещё с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях. А слово «украинец» первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей.

- В 19 веке в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали представления об отдельном от русского украинском народе. С конца 19 века австро-венгерские власти подхватили эту тему – в противовес как польскому национальному движению, так и москвофильским настроениям в Галиции.

- После Февральской революции Центральная Рада в Киеве провозгласила Украину независимой. Через несколько недель после этого делегация Рады подписала мир с Германией и странами Оси. Германии и Австро-Венгрии нужны были украинские хлеб и сырьё – они оккупировали Украину. Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима.

- В 20 – 30-е годы большевики активно продвигали политику «коренизации», которая в Украинской ССР проводилась как украинизация. Она сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов – закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском.

- В 1939 году земли, ранее захваченные Польшей, были возвращены в СССР. Их значительная часть присоединена к Советской Украине. В 1940 году в УССР вошла часть Бессарабии, оккупированная Румынией в 1918 году, и Северная Буковина. В 1948 году – черноморский остров Змеиный. В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР. Таким образом, современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи.

- Первый мэр Петербурга Анатолий Собчак считал, что республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров. Другими словами – уходите с тем, с чем пришли.

- В 1991 – 2013 годах только за счёт низких цен на российский газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов.

- За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42%. Выработка электроэнергии за 30 лет на Украине сократилась практически вдвое. По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас – беднейшая страна Европы.

- Украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений.

- Украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, правда, за исключением вопроса границ. Под удар попало всё то, что объединяло нас и сближает до сих пор, прежде всего русский язык.

- Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России.

- В мае этого года Зеленский внёс в Раду законопроект о «коренных народах». Ими признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Раз вы говорите о единой большой нации, то какая разница, кем люди себя считают – русскими, украинцами или белорусами. Но дело в том, что на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идёт о принудительной смене идентичности. Русских на Украине заставляют поверить в то, что Россия – их враг.

- Даже широкая автономия Украинской Православной Церкви при сохранении духовного единства с Московским Патриархатом Запад категорически не устраивает.

- Киеву Донбасс не нужен. Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия».

- Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнёр отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие.

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