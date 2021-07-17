Наводнение в Германии может утопить преемника Меркель

Количество жертв наводнения в Западной Германии растет с каждым часом. Фото: REUTERS

Количество жертв наводнения в Западной Германии растет с каждым часом. На момент написания статьи таковых было более 140 человек (и около 20 — в соседних странах Бенилюкса). Но это, похоже, не предел: порядка 1300 жителей ФРГ до сих пор считаются пропавшими без вести, и, возможно, многие из них также перейдут в категорию погибших.

Главный вопрос — чем же вызвано такое колоссальное число жертв, ведь всего месяц назад мы наблюдали не менее разрушительное наводнение в Крыму и Краснодарском крае, однако людских потерь, к счастью, было на порядки меньше?

Из-за наводнения люди оказались запертыми в домах. Фото: REUTERS

— Такой практики, как в России, когда МЧС рассылает sms-оповещения о стихийном бедствии, у нас нет, — рассказал kp.ru депутат местного парламента района Рейн-Эрфт (находится в зоне затопления) Евгений Шмидт. — Германское телевидение и радио, которое финансируется из наших налогов, в первую ночь наводнения [14-15 июля] не давало никаких экстренных оповещений — о бедствии предупреждали только местные СМИ. Многие жители, особенно старики, для которых ТВ — главное средство информации, просто не знали об угрозе. Наконец, с целым рядом районов до сих пор нет прочной связи, рухнули сотовые вышки, не работает интернет — поэтому судьбу еще сотен людей пока невозможно выяснить, и они объявлены «пропавшими без вести».

Подтоплены свыше 200 тысяч зданий Фото: REUTERS

Беда не пришла одна — в городе Штольберг (под Аахеном) «группы агрессивных мужчин от 15 до 45 лет» разграбили магазины с дорогими марками одежды и ювелирными изделиями, унося добычу в огромных сумках от IKEA. В прессе таких людей политкорректно называют «имеющими миграционное происхождение». Полиция и армия были вынуждены отвлечь часть сил от спасательной операции, чтобы защитить богатые западногерманские городки еще и от мародерства.

Разрушено железнодорожное полотно Фото: REUTERS

Помимо человеческих жертв, страдает инфраструктура. Подтоплены свыше 200 тысяч зданий, из-за размытого ж/д-пути остановлены поезда из Кельна. На «Автобане №1» (одна из главных магистралей страны, пересекает по касательной всю Западную Германию от Гамбурга до Саара) рухнуло 40 метров дорожного полотна. Далее, низменные западногерманские земли чем-то похожи на Голландию — здесь немало дамб, некоторые из которых, по словам местных властей, «находятся в критическом состоянии»; из-за угрозы прорыва этих гидротехнических сооружений тысячи человек эвакуированы. Наконец, на 16 июля (третьи сутки после начала наводнения) порядка ста тысяч местных жителей оставались без электричества.

Немцы расчищают улицы после отступившей воды. Фото: REUTERS

Более глобальный вопрос — как водяное буйство отразится на предстоящих осенью выборах в Бундестаг. Ситуацией не преминули воспользоваться левые популисты из партии «Зеленые». Они уже много лет эксплуатируют тему «борьбы с изменением климата» — и вот, пожалуйста, попробуйте поспорить, что разгул стихии с таковым не связан. К политическому цинизму «Зеленым» не привыкать — в прошлом году за растрату из партийной кассы 270 тысяч евро на проституток (буквально) был приговорен один из лидеров этой партии в регионе Бранденбург. Там же, кстати, начиналась и политическая карьера нынешнего претендента на пост канцлера от «экологов» — Анналены Бербок.

Последствия наводнения в Германии. Фото: REUTERS

Так что если кто и всплывет благодаря наводнению — то это точно госпожа Бербок. Сейчас, по данным соцопросов, по личному рейтингу она лишь на третьем месте. А №1 — лидер правящей партии ХДС/ХСС и «официальный наследник» действующего канцлера Ангелы Меркель — Армин Лашет. Но он — глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Той самой, где сейчас беснуется стихия. И очень возможно, что его прежде высокий рейтинг будет сильно подмочен. Хотя, конечно, тут многое зависит от того, насколько эффективно местные власти будут бороться с последствиями катастрофы и выплачивать компенсации пострадавшим.

Прецеденты влияния наводнения на выборы в новейшей истории ФРГ бывали. Так, в 2002 году канцлер Герхард Шредер, имевший невысокие рейтинги, неожиданно смог переизбраться благодаря успешной помощи жертвам похожего разгула стихии на востоке страны. Так что и в нынешней гонке «водяной фактор» уж точно постараются использовать все.