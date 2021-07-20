Полет Джеффа Безоса в космос 20 июля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

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В воскресенье, 20 июля 2021, основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос на корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию этого полета.

Ранее Безос сообщил, что вместе с ним в космос отправится его младший брат Марк Безос. Кроме того, в качестве почетного гостя на космическом корабле New Shepard будет американка Уолли Фанк, которой уже 82 года. В 1961 году она стала самой молодой выпускницей программы «Женщина в космосе», более известной под названием «Меркурий-13», однако так и не полетела в космос. Компанию им составит турист, купивший билет на аукционе за 28 миллионов долларов. Его имя пока держится в секрете.

Как писал сайт kp.ru, самый богатый человек планеты с самого детства мечтал отправиться в космос. «С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие вместе с моим братом. Величайшее приключение. Увидеть Землю из космоса, значит, измениться. Изменить свое отношение к планете, к человечеству», - заявил он.

Полет Безоса продлится всего одиннадцать минут. Четверка туристов поднимется на чуть более 100 км над Землей, проведет в невесомости несколько минут, после чего вернётся обратно.