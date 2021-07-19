Главные перлы Виталия Кличко: «Чем старше человек, тем больше ему лет»

Руководить главным городом Украины Кличко стал в 2014 году после Майдана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный оратор и острослов украинской политики разменял полувековой юбилей. Мы знаем его в двух ипостасях — как прекрасного боксера и чемпиона мира, и как политика — мэра Киева. Руководить главным городом Украины Кличко стал в 2014 году после Майдана и с тех пор практически каждое его публичное выступление сразу же разбирается на цитаты. Мы собрали для вас главные перлы от великого спортсмена-политика.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», - в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на Пятом канале в ответ на вопрос телезрителя: «Как смотреть в завтрашний день, когда ты не все?»

«Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно также с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле», - комментируя ситуацию с подготовкой Киева к отопительному сезону.

«У нас есть… что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем…Что делать…» - о возвращении Крыма Украине.

«Хочу обратить внимание всех. Встречался со многими милиционерами, которые погибли. С людьми демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос...» - на вопрос ведущего одного из из телеканалов о том, что может объединить Украину.

«У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, и которых назначить невозможно. Не знаю, почему», - так Виталий Кличко выразил недовольство тем, что не может назначить себе заместителей.

ТИПИЧНЫЙ КЛИЧКО

«Простите, я с Украины», - в ответ на вопрос знает ли Клико Amnesty International.

«Говорят, что нет бронежилетов, но это физическая защита. Самый главный бронежилет для каждого из вас, у кого есть — мать, жена, дети… Социальные стандарты — вот это бронежилет. Когда каждый знает: не дай Бог что произойдёт с ним — его семья получит хорошую компенсацию и не будет нищенствовать, и государство будет заботиться о них, и у них есть нормальные стандарты жизни. Вот это бронежилет", - на встрече с украинскими солдатами.

«Среди больных двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», - сообщая о количестве заболевших коронавирусом в Киеве. Кличко хотел сказать «несовершеннолетних».

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь - каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», - о ситуации с коронавирусом в Киеве.

"Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет. И даже если политики применяют запрещенные приемы друг против друга, они опять встречаются в этой банке," - в ответ на вопрос какой для него предстала политика.

НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОЕ

«Я не ходил с кабинета, не смотрел, я проходил просмотрел кабинеты. Кабинет для меня не важный, я готов работать, главное чтобы для этой работа была эффективная, а не там, где ты сидишь», - о кабинетах в администрации Киева.

«Она находится везде. Она находится в Киеве. Сегодня она улетела в Германию. Она работает по всему миру. Вообще она находится там, где я», - в ответ на вопрос где находится его жена.

«Э-э… Будь проще и говори на понятном… на понятном языке люд.., людз.., на понятном языке… для людей языке. Потому что очень многие политики стараются говорить на такой фер… терминологии и так умно, что… там можно час слушать, а потом… э, спросить его, что ты понял из всего этого сказанного, и человек не может абсолютно ничего пересказать,» - в интервью Ксении Собчак о совете от Билла Клинтона, который тот дал Кличко.

И ЕЩЕ НЕМНОГО

- Чем старше человек, тем больше ему лет.

- Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её нужно подогреть

- В детстве я мечтал стать футболистом. Но, как шутят мои друзья, у меня попытались отобрать мяч неспортивным способом … и так я стал боксёром.

- Бокс — это моя жизнь, но моя жизнь это не только бокс.

- Обидеть боксера может каждый, но каждый может успеть извиниться.

- В Одесской области есть город, 50 километров — недалеко. Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа.

- Если человек одел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя.

ПОПУЛЯРНЕЕ ПРЕЗИДЕНТА

Стоит отметить, что то ли из-за интересных высказываний, то ли от популярности, заслуженной еще в спортивном прошлом, а может и от того, что Виталий Владимирович стал хорошим чиновником, его рейтинг одобрения держится на стабильно хорошем уровне. По последним опросам, мэром Кличко довольны половина Киевлян (довольны — 50%, недовольны — 46%). Это намного больше, чем рейтинги президента Владимира Зеленского (довольны - 36%, недовольны — 57%), и премьера Дениса Шмыгаля (довольны 16%, недовольны 66%).

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