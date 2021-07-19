Прибавить к пенсии 250 тысяч рублей: На каких работах много платят пожилым

От 50 до 250 тысяч рублей в месяц предлагают начальнику производства в деревообрабатывающий цех в Москве. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем, кому за 50, все еще могут устроиться на работу с большой зарплатой. Аналитики Работа.ру проанализировали несколько тысяч вакансий для пенсионеров и предпенсионеров и составили рейтинг самых высокооплачиваемых из них.

Зарплату до 250 тысяч рублей в месяц обещают опытному психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге. Работа предполагает выезды к пациентам на дом, в том числе в ночное время. Потребуется высшее медицинское образование и профильный сертификат.

От 50 до 250 тысяч рублей в месяц предлагают начальнику производства в деревообрабатывающий цех в Москве. Нужно иметь стаж работы от года, опыт изготовления изделий на заказ, знать все процессы деревообработки и уметь пользоваться измерительным инструментом. Кандидату предоставляется проживание. Зарплата зависит от количества выполненных заказов.

До 240 тысяч рублей заплатят за вахту поваром в Норильске. Требуется специалист со средним профильным образованием, опытом от одного года, имеющий медкнижку. Проезд, питание и проживание за счет компании. Цикл вахты - 60 дней.

До 150 тысяч рублей предлагают геодезисту за вахтовую работу в Москве или Санкт-Петербурге. Нужно профильное образование не ниже среднего и не менее двух лет опыта. Трехразовое питание за счет компании. Цикл вахты — 30 смен.

От 120 до 135 тысяч рублей за месяц может заработать сварщик с сертификатом на Ямале. Перелет из Уфы, проживание и питание за счет компании.

От 100 тысяч рублей предлагают опытному портному по ремонту одежды в ателье премиум-класса в Москве.

Не говорит ли это о том, что пандемия коронавируса изменила отношение к опытным возрастным сотрудникам и соискателям?

Директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев считает, что пока рано делать такие выводы.

- На самом деле такие вакансии — не что-то запредельное. С учетом особенностей профессий, я бы не сказал, что какие-то баснословные зарплаты предлагают. 120 тысяч рублей электросварщику с учетом вредности — это даже скромно. Как и для вахтовика в Норильске. Но стоит учитывать, что многие работодатели отмечают недостаток квалифицированных кадров. И эта проблема обостряется. И решение принять на работу работников-пенсионеров - вынужденное. Мол, если нет никого, пускай хотя бы пожилые работают, - заключил Игорь Николаев.

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