Младенца, коляску с которым снесла блондинка на «Мазде» на улице Авиаторов, выписали из больницы

Третьего ребенка, который пострадал 16 июля 2021 в аварии на улице Авиаторов в районе Солнцево, выписали из больницы. 18-летняя студентка за рулем Mazda-3 не пропустила пешеходов на «зебре» и снесла троих детей. В реанимации скончались два двоюродных брата — трех и пяти лет. Иномарка сбила коляску, в которой перевозили девятимесячную девочку.

— С девочкой всё хорошо, нас выписали. Следим за ее состоянием .Семье брата тоже очень тяжело, единственный ребенок [погиб]. Все соболезнования, что мне пишут, передаю им. Благодарность от семьи брата. Тяжело что-то еще писать, просто всем огромное спасибо за помощь, — написала москвичка Марина, семья которой пострадала в аварии на Авиаторов. Сообщение она разместила в чате в мессенджерах. который посвящен сбору помощи семье.

В тот день на прогулку Марина вышла со своей мамой — бабушкой детей. К ним в гости из Вологды приехал брат с ребенком. Двоюродные братья трех и пяти лет ехали на беговеле и самокате. Младшего ребенка мама везла в коляске. На «зебре» через улицу Авиаторов, их пропустила первая машина. Вторая — за рулем которой была 18-летняя Валерия Башкирова — не затормозила.

Через несколько часов в реанимации умер первый ребенок, а спустя сутки — второй. Водителя суд отправил под домашний арест, когда было известно только об этой смерти. Сейчас общественность и прокуратура требует изменить меру пресечения на СИЗО.

За смерть двух человек в аварии водительнице грозит до семи лет колонии. За рулем она была трезвой. Права получила меньше года назад, свою машину ей подарила тетя.

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