Третий ребенок находится в тяжелом состоянии, к месту аварии несут цветы и игрушки: последние новости по ДТП на Авиаторов

Сейчас на месте аварии появился стихийный мемориал — москвичи несут на улицу Авиаторов цветы и игрушки

Моменты страшной аварии на улице Авиаторов зафиксировали камеры городского наблюдения — днем 16 июля на «зебре» машина сносит семью с детьми. Мама и бабушка с тремя детьми «разлетелись» в разные стороны после удара с «Маздой». Два мальчика ехали на самокате и беговеле, а девятимесячную девочку везли в коляске.

- Дети были госпитализированы в медицинское учреждение, где несмотря на оказанную помощь двое мальчиков (пяти и трех лет) скончались, а девятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии, - рассказали в СК по Москве.

Сейчас на месте аварии появился стихийный мемориал — москвичи несут на улицу Авиаторов цветы и игрушки. Местные жители также объявили сбор средств пострадавшей семье. За первые несколько часов неравнодушные люди перевели около 30 тысяч рублей.

Дети получили смертельные травмы

Следователи восстанавливают картину случившегося на улице Авиаторов в районе дома №2. По камерам видно, что возле пешеходного перехода с правого ряда машина уступает дорогу семье с детьми, а машина «Мазда» ехала с той же скоростью — около 40-50 км в час, не притормаживая перед «зеброй». Детей раскидало в стороны, перевернулась коляска. Чудом в живых остались мать и бабушка.

- Девушка в панаме и шортах выбежала из машины, стала рыдать. Она кому-то звонила, - рассказывает Николай, очевидец.

Через несколько минут приехала скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Девушка продолжала заливаться слезами, но с места аварии не скрылась. Мальчика пяти лет эвакуировал вертолет, так как врачи диагностировали перелом основания черепа. Ребенок впал в кому. А у трехлетнего ребенка был перелом голени и закрытая черепно-мозговая травма.

Как выяснилось, 16 июля москвичка Марина на прогулку взяла своих двух детей — пятилетнего сына и девятимесячную дочку. А также трехлетнего ребенка — племянника, который приехал с родителями из Вологды в гости на несколько дней. С ними вместе пошла мать Марины — бабушка всех детей.

- Версия о том, что девушка смотрела в телефон рассматривается, но пока подтверждения этому нет, - сказали kp.ru в полиции.

Местные жители стали рассказывать, что в этом месте дорога плохо спроектирована. Якобы пешеходы попадают в «слепую» зону.

- Живу в 200 метрах от этого перехода. Светофор там был, но его давно убрали - перенесли в другое место. Там даже «лежачего полицейского» нет, - написала в соцсетях москвичка Марина.

Спустя несколько часов после аварии приехали дорожные службы и «лежачий полицейский» там появился.

Никулинский суд отправил Валерию Башкирову под домашний арест Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подарок от семьи

Водителем оказалась 18-летняя Валерия Башкирова. Она первокурсница факультета журналистики РАНХиГС. За хорошую учебу семья подарила ей автомобиль Mazda 3. Права девушка получила в 2020 году.

— Пишут, что Лера какая-то мажорка, что у нее в гараже кроме «Мазды» еще «Инфинити» и куча других машин. На самом деле, Mazda 3 — очень старая. Это машина, кажется, 2006 года выпуска. Раньше на ней ездила тетя Леры, у нее своя ветклиника. Когда Лера сдала на права, ей эту машину как первую отдали. За прилежную учебу в школе и поступление в универ, — рассказала kp.ru подруга Валерии.

Отец девушки — бывший сотрудник правоохранительных органов, а мать — работает в сфере торговли.

- У нее папа силовик — вот вам и весь ответ на вопрос, а какое наказание получит девочка, - стали обсуждать в соцсетях.

- Она сейчас забеременеет во время домашнего ареста и лет до 14 будет воспитывать ребенка, - обсуждают москвичи.

Кто-то пустил слух, что Валерия была пьяна и имела девять штрафов за нарушение ПДД. Но эту информацию потом опровергли — в ГИБДД Москвы уточнили, что девушка была трезвой и у нее не было штрафов.

Домашний арест и никаких интервью

Никулинский суд отправил Валерию Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Адвокат посоветовал ей отказать от общения с прессой, хотя девушка и сама мечтала стать журналисткой. За аварию девушке грозило изначально пять лет, но теперь уже семь. А все потому, что при ДТП уже не один погибший, а двое. Скончался трехлетний мальчик.

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