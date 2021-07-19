В Германии ищут виноватых в «наводнении века»: О катастрофе предупреждали за четыре дня до начала ливней

Германия начинает приходить в себя после мощных ливней, которые привели к сильнейшему за последние 100 лет наводнению. Фото: REUTERS

Германия начинает приходить в себя после мощных ливней, которые привели к сильнейшему за последние 100 лет наводнению.

По последним данным, погибло 164 человека, но никто не сомневается, что это не окончательная цифра.

Фото: REUTERS

О сотнях людей из наиболее пострадавших районов до сих пор вообще нет никакой информации.

Когда первый шок от фотографий с масштабными разрушениями проходит, появляется закономерный вопрос: как такое могло случиться в самом сердце Европы.

Фото: REUTERS

- У нас были данные о предстоящем наводнении. Мы передали ее германским властям. Дальнейшее было в их руках, - заявила профессор Ханна Клок, гидролог из Европейской системы предупреждения о наводнениях, специальной программы, которая как раз была создана, чтобы большая вода не стала сюрпризом.

Она уверяет, что Германия получила всю информацию, которая оказалась на удивление точной, за четыре дня до начала ливней.

Фото: REUTERS

- Мы сделали свою работу. Но сейчас очевидно, что люди не были предупреждены, значит, что-то пошло не так, - говорит профессор. - В 2021 году не может быть столько жертв наводнения, это просто неприемлемо.

Фото: REUTERS

Произошедшее Ханна Клок назвала «монументальным сбоем системы».

Есть масса свидетельств того, что люди узнавали о наводнении, просто посмотрев в окно. То есть когда оно уже началось.

Фото: REUTERS

Следующими в цепочки передачи жизненно необходимой информации были немецкие метеорологи.

Метеорологическая служба Германии утверждает: все действовали по инструкции.

- Муниципалитеты были предупреждены, но, к сожалению, до людей эту информацию не довели. Хотя в некоторых районах был заблаговременно объявлен самый серьезный режим готовности, средства массовой информации не распространили эти данные среди населения, - говорят в ведомстве.

Фото: REUTERS

Правда, если все, кроме легкомысленных журналистов, понимали, что грядет «наводнение столетия», почему власти не объявили эвакуацию?

Тем более в Германии с ее сложным федеративным устройством это можно сделать в отдельно взятой земле или даже районе волевым решением местного начальства. Но все ждали до последнего.

Фото: REUTERS

И теперь шокированные лидеры страны приезжают в районы, из которых уже отступает вода, и выступают с прочувствованными речами.

- То, что я увидела, просто ужасно. Не думаю, что в немецком языке есть подходящие слова для описания таких разрушений, - заметила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в город Аденау, расположенный в земле Рейнланд-Пфальц, наиболее пострадавшей от наводнения.

Фото: REUTERS

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