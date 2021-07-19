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В мире19 июля 2021 14:40

В Германии ищут виноватых в «наводнении века»: О катастрофе предупреждали за четыре дня до начала ливней

Но местные жители не получили сигналов к эвакуации
Елена САВОЧКИНА
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Германия начинает приходить в себя после мощных ливней, которые привели к сильнейшему за последние 100 лет наводнению.

Германия начинает приходить в себя после мощных ливней, которые привели к сильнейшему за последние 100 лет наводнению.

Фото: REUTERS

Германия начинает приходить в себя после мощных ливней, которые привели к сильнейшему за последние 100 лет наводнению.

По последним данным, погибло 164 человека, но никто не сомневается, что это не окончательная цифра.

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Фото: REUTERS

О сотнях людей из наиболее пострадавших районов до сих пор вообще нет никакой информации.

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Когда первый шок от фотографий с масштабными разрушениями проходит, появляется закономерный вопрос: как такое могло случиться в самом сердце Европы.

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Фото: REUTERS

- У нас были данные о предстоящем наводнении. Мы передали ее германским властям. Дальнейшее было в их руках, - заявила профессор Ханна Клок, гидролог из Европейской системы предупреждения о наводнениях, специальной программы, которая как раз была создана, чтобы большая вода не стала сюрпризом.

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Она уверяет, что Германия получила всю информацию, которая оказалась на удивление точной, за четыре дня до начала ливней.

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Фото: REUTERS

- Мы сделали свою работу. Но сейчас очевидно, что люди не были предупреждены, значит, что-то пошло не так, - говорит профессор. - В 2021 году не может быть столько жертв наводнения, это просто неприемлемо.

Фото: REUTERS

Произошедшее Ханна Клок назвала «монументальным сбоем системы».

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Есть масса свидетельств того, что люди узнавали о наводнении, просто посмотрев в окно. То есть когда оно уже началось.

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Фото: REUTERS

Следующими в цепочки передачи жизненно необходимой информации были немецкие метеорологи.

Метеорологическая служба Германии утверждает: все действовали по инструкции.

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- Муниципалитеты были предупреждены, но, к сожалению, до людей эту информацию не довели. Хотя в некоторых районах был заблаговременно объявлен самый серьезный режим готовности, средства массовой информации не распространили эти данные среди населения, - говорят в ведомстве.

Фото: REUTERS

Правда, если все, кроме легкомысленных журналистов, понимали, что грядет «наводнение столетия», почему власти не объявили эвакуацию?

Тем более в Германии с ее сложным федеративным устройством это можно сделать в отдельно взятой земле или даже районе волевым решением местного начальства. Но все ждали до последнего.

Фото: REUTERS

И теперь шокированные лидеры страны приезжают в районы, из которых уже отступает вода, и выступают с прочувствованными речами.

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- То, что я увидела, просто ужасно. Не думаю, что в немецком языке есть подходящие слова для описания таких разрушений, - заметила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в город Аденау, расположенный в земле Рейнланд-Пфальц, наиболее пострадавшей от наводнения.

Фото: REUTERS

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