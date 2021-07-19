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Звезды19 июля 2021 15:40

47-летняя Юлия Высоцкая в крошечных трусиках показала честное фото

Жена Андрея Кончаловского еще сильнее похудела
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Высоцкая не стесняется демонстрировать идеальную фигуру

Юлия Высоцкая не стесняется демонстрировать идеальную фигуру

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Высоцкая в свои 47 лет может похвастаться фигурой модели. Актриса уделяет огромное внимание спорту. Она занимается скандинавской ходьбой вместе с мужем Андреем Кончаловским, много бегает и соблюдает пост экадаши.

Юлия Высоцкая не стесняется демонстрировать идеальную фигуру. Во время долгожданного отдыха актриса показала, что находится в отличной форме и выглядит намного моложе своих лет. Супруга Андрея Кончаловского показала честную фотографию. В кадре звезда позирует в крошечном бикини. "Море, море… Грезы", - подписала она эффектный снимок.

Высоцкая стояла спиной к камере. Она отставила свою попу, явив поклонникам не только пятую точку, но и идеальные длинные ноги. Публика забилась в экстазе.

"Крепкий орешек", "Вот это корма", "авидую и мечтаю о такой же фигуре", "Откровенное фото, а выглядит совсем не пошло", "Девушка-совершенство", "Еще сильнее похудела", "Просто лебедь", "Хотела поужинать, посмотрела на Юлию, передумала", "Шикарная!", "А ведь ей почти 50. Вот это фигура", - пишут фолловеры.

К слову, Юлия много раз рассказывала, что старается питаться правильно, чтобы находиться в хорошей форме. Она соблюдает пост экадаши, благодаря которому весит на 15 кг меньше, чем в юности. Больше 18 лет супруга Андрея Кончаловского практикует индийскую аскезу полного отказа от приема пищи на 11 день после полнолуния и новолуния каждого лунного месяца. В индуизме и джайнизме дни экадаши считаются максимально благоприятными для совершения аскезы. Последователи практики или постятся полностью, или отказываются от "тяжелых" зернобобовых продуктов.

С медицинской точки зрения польза экадаши в следующем - происходит мощный вывод шлаков из организма. Отказ от пищи и воды позволяет органам, в первую очередь, желудку, печени и кишечнику, отдохнуть и избавиться от лишнего и вредного.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАндрей Кончаловский: досье KP.RU