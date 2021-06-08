Юлия Высоцкая в коротких шортах в объятиях Кончаловского светится от счастья

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отмечают важную дату. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отмечают важную дату. Ровно 25 лет назад начинающая актриса познакомился с известным режиссером на одном из фестивалей. Говорят, произошло все в лифте. За плечами мэтра к тому времени было три брака, четверо детей. Режиссер в1996 году еще был женат на третьей супруге Ирине Мартыновой. У Юли в копилке - фиктивный брак. Но, как бы то ни было, именно пятый союз оказался для Андрея Сергеевича счастливым вопреки всему.

Юлия Высоцкая похвасталась романтичной фотографией с 83-летним мужем Андреем Кончаловским. Актриса в футболке и коротких шортах выглядит как девочка. Она позирует в объятиях мужа. Супруги сидят на траве и выглядят умиротворенными и счастливыми.

Мэтр с нежностью смотрит на супругу. Он целует Юлю в щеку. "Хороший день сегодня. Мы встретились в этот день 25 лет назад", - поведала в блоге звезда фильма "Дорогие товарищи".

Юлия Высоцкая похвасталась романтичной фотографией с 83-летним мужем Андреем Кончаловским. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Юлия Высоцкая познакомилась с будущим мужем в гостинице в Сочи, куда они приехали на фестиваль "Кинотавр". Между Андреем Кончаловским и актрисой вспыхнуло сильное чувство. Андрей Сергеевич ради молодой избранницы расстался с четвертой женой Ириной Мартыновой.

Высоцкая в браке с мэром родила двоих детей - дочь Машу и сына Петю. 12 октября 2013 года Кончаловский попал в аварию на юге Франции, в которой пострадали он и дочь Мария. Девочке на тот момент было 14 лет. Она не была пристегнута ремнем безопасности, получила травмы и в тяжелом состоянии попала в реанимацию одной из клиник Марселя. Спустя полгода девочка с диагнозом "черепно-мозговая травма" не выходила из комы, состояние оставалось стабильно тяжелым. В марте 2015 года стало известно, что Мария находится в поверхностной коме, ей сделали операцию, девочку перевезли в дом родителей в Италии. В 2018 году появилась информация, что Мария перевезена в Россию. В 2019 году Кончаловский и Высоцкая обвенчались в псковском храме.