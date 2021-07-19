«Будто ад вырвался на свободу»: В Мумбаи из-за ливней погибли 33 человека

Спасатели до сих пор разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проливные дожди добрались до Индии. Сильнейшие ливни, которые продолжались почти двое суток, привели к гибели по меньшей мере 33 жителей Мумбаи, штат Махараштра. Среди них большинство женщины и дети. Еще шесть человек пострадали. Это произошло в результате оползней, которые спровоцировали выпавшие осадки.

Проливные дожди добрались до Индии. Фото: REUTERS

Спасатели безостановочно работают на месте завалов, опасаясь, что под ними могут оставаться люди. Больше всего пострадали люди, живущие в трущобах. ЧС в очередной раз заставил власти задуматься о проблеме незаконных построек в стране, пишет Times of India.

- Казалось, будто ад вырвался на свободу. Все началось, когда люди только легли спать после ужина. Многие, должно быть, умерли во сне, - говорит один из жителей Мумбаи.

Сильнейшие ливни, которые продолжались почти двое суток, привели к гибели по меньшей мере 33 жителей Мумбаи, штат Махараштра. Фото: REUTERS

- Похоже, что произошел мини-взрыв в небе, приведший к ливню, - отмечает министр окружающей среды Адитья Теккерей.

Хотя стоит отметить, что, в отличие от Европы, где обильные осадки стали во многом неожиданными, индийцы знали, что им предстоит. Ведь в стране начался сезон муссонов, когда чуть ли не ежедневно на землю обрушиваются тропические ливни. Правда, случившееся даже по местным меркам — очень сильный дождь.

Это произошло в результате оползней, которые спровоцировали выпавшие осадки. Фото: REUTERS

Правительство выделило единоразовую материальную помощь родственникам погибших и гарантировало бесплатное лечение пострадавшим. Также оно обратилось к муниципальным властям с требованием организовать откачку воды с улиц и расчистить ливневые стоки, чтобы избежать в дальнейшем затопления дорог и как можно скорее восстановить железнодорожное сообщение.

Сейчас улицы города покрыты водой и всевозможным мусором. Озеро Тан вышло из берегов и затопило близлежащие населенные пункты.

Спасатели безостановочно работают на месте завалов, опасаясь, что под ними могут оставаться люди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за непогоды в штате объявлен повышенный уровень опасности - «красный». Метеорологическая служба предупреждает, что в ближайшее время дожди могут снова начаться. Спасательные службы приведены в боевую готовность.