«Потребуется еще три месяца ударно прививаться»: иммунолог оценил, когда коронавирус начнет отступать

Для того, чтобы коллективный иммунитет был сформирован, необходимо, чтобы напряженный иммунный ответ был примерно у 80 – 85% граждан.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60 процентов, заявил Арег Тотолян, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в эфире телеканала «Россия 1». «Комсомолка» спросила у эксперта, иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова, достаточно ли это и означает ли, что пандемия будет взята под контроль совсем скоро.
- Сейчас у нас примерно 22 % людей получили один компонент вакцины и примерно 14 % полностью прошедших вакцинацию. По заразившимся и переболевшим ситуация сложнее поддается выражению в цифрах. Я думаю, что в реальности говорить о 60 % иммунизированных граждан слишком оптимистично, ведь среди тех, кто столкнулся с инфекцией и вакцинировался, есть число людей, у которых защитное свойство специфического иммунитета уже уходит либо практически ушло. Я имею виду тех, кто переболел год назад, 10 месяцев назад, или тех, кто вакцинировался больше 8 – 9 месяцев назад, - говорит Николай Крючков.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Эксперт обращает внимание, что нужно учитывать еще и людей, у которых по разным причинам не вырабатывается специфический иммунитет, а это примерно 10 % от переболевших.
- Если учесть все это, что от 60 % иммунизированных надо вычесть эти 10 %, у которых не сформировался иммунитет, и тех, кто его уже потерял со временем, и получится, что в реальности цифра примерно 40 - 45 %. Это те люди, которые действительно от коронавируса защищены, что совсем немало, - считает Николай Крючков.
Для того, чтобы коллективный иммунитет был сформирован, необходимо, чтобы напряженный иммунный ответ был примерно у 80 – 85% людей с учетом того, что основной вариант вируса, который сейчас циркулирует в популяции, - это Дельта вариант или индийский вариант, высоко заразный.
- Чтобы достичь коллективного иммунитета, нам в ближайшее время нужно привить еще примерно 25 – 30 % от всего населения страны. Это около 40 млн, если темпы будут ударные, скажем, 500 000 первых вакцинаций в день, если мы все хорошенько соберемся, то потребуется еще 3 месяца вовсю работать. Важно понимать и то, что формирование иммунитета у вакцинированных только что займет определенное время. В лучшем случае по таким обоснованным предположениям мы можем ожидать формирование коллективного иммунитета к декабрю, если быть еще реалистичнее, то к январю 2022 года, учитывая, что часть иммунизированных ранее уже потеряют иммунитет, но будут и те, кто доберет его, к сожалению, переболев, - отмечает эксперт.
Вакцинация от COVID-19 в столичном Гостином дворе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Существующие вакцины заметно снижают возможность заразиться, но не обнуляют ее. По оценке нашего эксперта, относительно Дельта варианта эффективность российских вакцин составляет 55 – 60 %. Это очень хорошие шансы не заболеть тяжело и не умереть, но локальные вспышки заболеваемости возможны даже в то время, когда коллективный иммунитет уже будет сформирован.
- Вопрос в том, что при коллективном иммунитете будет существенно меньше госпитализаций, среднетяжелых и тяжелых больных и меньше смертей, - а это очень важно, - отмечает Николай Крючков. - В идеале у нас есть все шансы нормализовать ситуацию с ковидом к весне 2022 года. При этом, конечно, нужно будет продолжать контролировать внешнюю санитарную границу. Сейчас очень важно как можно больше людей именно вакцинировать, а не допускать до того, чтобы они переболели. Именно это даст нам контроль над распространением вируса. Если мы этого не сделаем, то ситуация осенью и зимой этого года может быть даже хуже, чем в прошлом году.
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