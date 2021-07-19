«Потребуется еще три месяца ударно прививаться»: иммунолог оценил, когда коронавирус начнет отступать

Для того, чтобы коллективный иммунитет был сформирован, необходимо, чтобы напряженный иммунный ответ был примерно у 80 – 85% граждан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60 процентов, заявил Арег Тотолян, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в эфире телеканала «Россия 1». «Комсомолка» спросила у эксперта, иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова, достаточно ли это и означает ли, что пандемия будет взята под контроль совсем скоро.

- Сейчас у нас примерно 22 % людей получили один компонент вакцины и примерно 14 % полностью прошедших вакцинацию. По заразившимся и переболевшим ситуация сложнее поддается выражению в цифрах. Я думаю, что в реальности говорить о 60 % иммунизированных граждан слишком оптимистично, ведь среди тех, кто столкнулся с инфекцией и вакцинировался, есть число людей, у которых защитное свойство специфического иммунитета уже уходит либо практически ушло. Я имею виду тех, кто переболел год назад, 10 месяцев назад, или тех, кто вакцинировался больше 8 – 9 месяцев назад, - говорит Николай Крючков.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАЩИЩЕН ОТ КОРОНАВИРУСА

Эксперт обращает внимание, что нужно учитывать еще и людей, у которых по разным причинам не вырабатывается специфический иммунитет, а это примерно 10 % от переболевших.

- Если учесть все это, что от 60 % иммунизированных надо вычесть эти 10 %, у которых не сформировался иммунитет, и тех, кто его уже потерял со временем, и получится, что в реальности цифра примерно 40 - 45 %. Это те люди, которые действительно от коронавируса защищены, что совсем немало, - считает Николай Крючков.

КОГДА В РОССИИ БУДЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

Для того, чтобы коллективный иммунитет был сформирован, необходимо, чтобы напряженный иммунный ответ был примерно у 80 – 85% людей с учетом того, что основной вариант вируса, который сейчас циркулирует в популяции, - это Дельта вариант или индийский вариант, высоко заразный.

- Чтобы достичь коллективного иммунитета, нам в ближайшее время нужно привить еще примерно 25 – 30 % от всего населения страны. Это около 40 млн, если темпы будут ударные, скажем, 500 000 первых вакцинаций в день, если мы все хорошенько соберемся, то потребуется еще 3 месяца вовсю работать. Важно понимать и то, что формирование иммунитета у вакцинированных только что займет определенное время. В лучшем случае по таким обоснованным предположениям мы можем ожидать формирование коллективного иммунитета к декабрю, если быть еще реалистичнее, то к январю 2022 года, учитывая, что часть иммунизированных ранее уже потеряют иммунитет, но будут и те, кто доберет его, к сожалению, переболев, - отмечает эксперт.

Вакцинация от COVID-19 в столичном Гостином дворе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

БУДУТ ЛИ ВСПЫШКИ КОВИДА ПРИ КОЛЛЕКТИВНОМ ИММУНИТЕТЕ

Существующие вакцины заметно снижают возможность заразиться, но не обнуляют ее. По оценке нашего эксперта, относительно Дельта варианта эффективность российских вакцин составляет 55 – 60 %. Это очень хорошие шансы не заболеть тяжело и не умереть, но локальные вспышки заболеваемости возможны даже в то время, когда коллективный иммунитет уже будет сформирован.

- Вопрос в том, что при коллективном иммунитете будет существенно меньше госпитализаций, среднетяжелых и тяжелых больных и меньше смертей, - а это очень важно, - отмечает Николай Крючков. - В идеале у нас есть все шансы нормализовать ситуацию с ковидом к весне 2022 года. При этом, конечно, нужно будет продолжать контролировать внешнюю санитарную границу. Сейчас очень важно как можно больше людей именно вакцинировать, а не допускать до того, чтобы они переболели. Именно это даст нам контроль над распространением вируса. Если мы этого не сделаем, то ситуация осенью и зимой этого года может быть даже хуже, чем в прошлом году.

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