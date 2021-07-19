Онищенко считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России достигнет 60% только осенью Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может достигнуть 60 процентов только осенью этого года. Об этом в понедельник, 19 июля, заявил депутат российской Государственной думы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в беседе с обозревателем сайта kp.ru Александром Гамовым.

Напомним, накануне глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера заявил, что коллективный иммунитет на территории государства уже достиг уровня в 60 процентов. Геннадий Онищенко опроверг данную информацию.

- Я бы не делал таких заявлений. У нас 30 миллионов привитых, примерно пять миллионов переболевших, ну, пусть еще 40 миллионов, у которых заболевание прошло без симптомов. Заявление о 60 процентах и с одной, и с другой стороны говорит о непрофессионализме. Надо сохранить темпы вакцинации, ведь она - единственный реальный критерий. Если доведем до 60 миллионов привитых хотя бы, тогда достигнем данного уровня коллективного иммунитета к осени, - объяснил академик РАН.

Как сообщил сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявил, что РФ необходимо добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80 процентов, а ориентиром остается вакцинация не менее 60 процентов.

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Геннадий Онищенко: Коллективный иммунитет в России пока меньше 30%. Но эпидемию можно остановить

Экc-главсанврач, академик РАН, депутат Госдумы - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробности)