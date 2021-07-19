Откровения известной певицы с Лерой Кудрявцевой обернулись грандиозным скандалом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Некогда популярная певица Алиса Мон угодила в жуткий скандал. Артистка была слишком откровенна с Лерой Кудрявцевой, чем вызвала гнев своих близких. 56-летняя исполнительница хитов "Алмаз" и "Подорожник-трава" находится в шоке.

"Мне прямо всю душу наизнанку там вывернули. Такие вопросы задавали! Про аборты, например. Ну, кому это понравится?", - сокрушается Алиса Мон, говоря о своем участии в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Певица призналась, что никак не ожидала таких пикантных вопросов. В эфире передачи она призналась, что делала аборты. Мон заявила, что не была счастлива в первом браке. По словам певицы, она и не любила музыканта Василия Маринина. Именно по этой причине артистка не собиралась рожать от экс-супруга. "С ним точно не хотела детей. Три аборта… Мое решение. Он не виноват", - откровенничала женщина.

Мон не хотела детей и от других мужчин. Исполнительница хита "Алмаз" даже не смогла ответить на вопрос, жалеет ли она об абортах. "Вообще около восьми раз принимала решение о прерывании беременности. Если не больше", - добавила певица.

Рассказала она и о непутевом сыне. Артистка родила Сережу от композитора Сергея Муравьева. По словам певицы, наследник не особо ее радует своими успехами. "Красивый парень, талантливый, очень похож на своего отца. Все лучшее взял от отца, но и самое худшее. Занимается и спортом, и музыкой, но ничего не приносит доход. Он не зарабатывает. А то, что зарабатывал раньше, - проедал. Семьи у него нет, была жена. Я им снимала квартиру. Сейчас с сыном живем вместе", - разоткровенничалась исполнительница.

Звезда подчеркнула, что раньше сын имел пагубные привычки. Сергей употреблял наркотики. "Мы не сразу об этом узнали. С 11-12 лет у него начались эти проблемы. Все это в школе было, скорее всего. Я об этом узнала от самого Сережи", - говорила Алиса.

По ее словам, увидев передачу, ее маме стало плохо, а с сыном и вовсе случилась истерика. "Сын у меня вытворял! У нас такой скандал был дома! Он не любит, когда его афишируют, а там показали все его фотографии, да еще и с Дашей (бывшей супругой) Я пока шла домой, думала: «Господи, как же мне сейчас с ним быть?» Он же у меня темпераментный пацан", - цитирует женщину Собеседник.Ru.

Когда она пришла домой, то увидела разбитую дверь. "Видимо, он кулаком по ней дал на эмоциях. Я решила, что лучший способ защиты - нападение. И сразу ему говорю: «Если тебе что-то не нравится, собирай вещи и иди, живи один!». Хотя я его понимала. У меня самой после этой программы было рвотное состояние", - заявила Алиса.

Отметим, в репертуаре Алисы Мон много песен. Однако лишь две - "Подорожник-трава" и "Алмаз" - стали хитами. Сейчас артистка не пользуется такой бешеной популярностью, как раньше, но все равно продолжает выступать, снимается в скандальных шоу и дает интервью, рассказывая о своей тяжкой доле. Мон поколачивал один из ее мужей, отбирал у не деньги, она становилась жертвой обмана, из-за которого в конце 90-х пропала со сцены. А сейчас несчастная вынуждена содержать взрослого сына. Алиса рассказала Кудрявцевой, что ей не удается заставить наследника работать.